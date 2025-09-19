WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável em Iguatemi

A Delegacia de Iguatemi, cumpriu na manhã desta sexta-feira (19) um mandado de Prisão Temporária expedido pelo Poder Judiciário de Iguatemi em desf...

19/09/2025 15h52
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Iguatemi, cumpriu na manhã desta sexta-feira (19) um mandado de Prisão Temporária expedido pelo Poder Judiciário de Iguatemi em desfavor de um autor do Crime de Estupro de Vulnerável praticado em 2018.   

As investigações foram iniciadas em agosto de 2018, o qual o autor dos fatos foi denunciado por familiares da vítima sobre possíveis abusos praticados em desfavor de sua enteada, que a época dos fatos contava com 12 anos de idade, sendo abusada sexualmente desde os 10 anos.

Após instrução e encerramento do procedimento policial, a Autoridade Policial responsável representou pela Prisão Temporária do suspeito que não foi encontrado desde então, evadindo-se da cidade de Iguatemi.

Esta semana, a Delegacia de Iguatemi foi informada que o autor estaria novamente residindo na cidade, sendo iniciadas diligências a fim de realizar sua localização e cumprimento do Mandado de Prisão.

Durante esta manhã o autor foi encontrado, sendo realizada a sua prisão e conduzido a Delegacia de Polícia de Iguatemi para providências cabíveis, estando à disposição do Poder Judiciário local.

Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser feitas pelo telefone: (67) 3471-1372.

