DOF apreende mais de 450 quilos de drogas que seriam entregues no interior do Paraná

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta tarde de quinta-feira (18), mais de 450 quilos de maconha e skunk, que eram transportados em um veículo Toyota Yaris. A ação foi registrada na cidade de Iguatemi. Um homem e uma mulher de 23 e 19 anos, respectivamente, foram presos em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na MS-180, entre os municípios de Iguatemi e Juti, quando abordaram o automóvel. Durante entrevista, o condutor apresentou bastante nervosismo e respostas desencontradas.

Em vistoria no carro foram encontrados diversos tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram 412 quilos do entorpecente, além de 39 quilos de skunk.

O casal não afirmou onde pegou a droga, apenas que levaria até a cidade de Arapongas (PR), onde receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 1,4 milhão, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Iguatemi.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

