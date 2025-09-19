WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
DOF - MS

DOF apreende carreta com R$ 2,2 milhões em cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde desta quinta-feira (18), na MS-164 em Maracaju, uma carre...

19/09/2025 14h46
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde desta quinta-feira (18), na MS-164 em Maracaju, uma carreta Scania carregada com mais de 30 mil pacotes de cigarros e 25 caixas de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai. Um homem de 30 anos foi preso em flagrante.

Durante patrulhamento na rodovia, área rural do município, a equipe deu ordem de parada ao veículo. Na abordagem, o motorista apresentou informações contraditórias sobre a carga.

Em vistoria na carroceria da Scania foram encontrados 32 mil pacotes de cigarros além dos agrotóxicos. Questionado, o homem afirmou que pegou a carreta em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em R$ 2,2 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar e Polícia Civil cumprem mandado de prisão em Alcinópolis
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende cocaína que seria entregue em Campo Grande
Foto: Reprodução/DOF - MS Dupla é presa pelo DOF com mais de 230 papelotes de cocaína em Antônio João
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
39°
Tempo limpo Máxima: 40° - Mínima: 24°
37°

Sensação

2.58 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 18 minutos DOF apreende carreta com R$ 2,2 milhões em cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai
Há 19 minutos Indígenas e quilombolas poderão escolher nomes de escolas em suas comunidades
Há 19 minutos Polícia Militar e Polícia Civil cumprem mandado de prisão em Alcinópolis
Há 1 hora Viajando com V de Valtra percorre “Caminhos dos Engenhos” celebrando a força do agro e da cultura de Pernambuco
Há 1 hora Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 7 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 6 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 6 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados