DOF apreende carreta com R$ 2,2 milhões em cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde desta quinta-feira (18), na MS-164 em Maracaju, uma carreta Scania carregada com mais de 30 mil pacotes de cigarros e 25 caixas de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai. Um homem de 30 anos foi preso em flagrante.

Durante patrulhamento na rodovia, área rural do município, a equipe deu ordem de parada ao veículo. Na abordagem, o motorista apresentou informações contraditórias sobre a carga.

Em vistoria na carroceria da Scania foram encontrados 32 mil pacotes de cigarros além dos agrotóxicos. Questionado, o homem afirmou que pegou a carreta em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria até Campo Grande, onde receberia R$ 10 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em R$ 2,2 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

