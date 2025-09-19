WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Senado Federal

Indígenas e quilombolas poderão escolher nomes de escolas em suas comunidades

Escolas públicas de territórios indígenas, quilombolas e rurais terão seus nomes escolhidos pelas comunidades onde elas estão localizadas. É o que ...

19/09/2025 14h46
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Escola indígena no Amazonas: nova lei garante direito de escolha às comunidades - Foto: Mario Oliveira/Semcom
Escola indígena no Amazonas: nova lei garante direito de escolha às comunidades - Foto: Mario Oliveira/Semcom

Escolas públicas de territórios indígenas, quilombolas e rurais terão seus nomes escolhidos pelas comunidades onde elas estão localizadas. É o que determina a Lei 15.215 , sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira (18). O texto foi publicado na edição doDiário Oficial da Uniãodesta sexta-feira (19).

O governo estadual ou municipal responsável pela escola deverá definir o nome a partir de uma lista com três sugestões elaborada pela comunidade indígena, quilombola ou do campo. A escolha será precedida por reuniões e assembleias promovidas pelo órgão representativo da comunidade escolar, previamente anunciadas aos moradores da localidade, diz a nova lei.

As sugestões de nomes deverão estar de acordo com as tradições e aspectos culturais da comunidade. Deverá ser homenageada pessoa com notórias qualidades e relevantes serviços prestados às populações da região. Não será permitido homenagear pessoas vivas, nem quem tenha, comprovadamente, participado de ato de lesa-humanidade, de tortura ou de violação de direitos humanos.

No caso específico das escolas de comunidades indígenas, o nome escolhido deverá estar em conformidade com as suas línguas, modos de vida e tradições. A lei também prevê a possibilidade de mudança dos nomes atuais dessas instituições de ensino, desde que sejam apresentadas as razões que fundamentam a solicitação.

A norma é originária do PL 3.148/2023 , da deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG). O projeto foi aprovado no Senado em agosto com relatório favorável do senador Fabiano Contarato (PT-ES).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Campanhas contra o abuso no transporte coletivo são exemplos de políticas públicas adotadas por prefeituras - Foto: Valdecir Galor/SMCS Agora é lei: Selo Cidade Mulher reconhece boas práticas em políticas públicas
Aprovado pela CCJ, parecer de Eduardo Braga para o PLP 108/2024, da segunda parte da reforma tributária, seguiu com urgência para o Plenário - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Relator espera que Plenário vote na terça regulamentação da reforma tributária
Maria da Penha é reconhecida por ter denunciado violência que a deixou paraplégica e lutar pela punição do agressor - Foto: José Cruz/Agência Brasil Em vigor há 19 anos, Lei Maria da Penha tem o nome oficializado
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
39°
Tempo limpo Máxima: 40° - Mínima: 24°
37°

Sensação

2.58 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 19 minutos DOF apreende carreta com R$ 2,2 milhões em cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai
Há 19 minutos Indígenas e quilombolas poderão escolher nomes de escolas em suas comunidades
Há 19 minutos Polícia Militar e Polícia Civil cumprem mandado de prisão em Alcinópolis
Há 1 hora Viajando com V de Valtra percorre “Caminhos dos Engenhos” celebrando a força do agro e da cultura de Pernambuco
Há 1 hora Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 7 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 6 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 6 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados