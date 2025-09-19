WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar e Polícia Civil cumprem mandado de prisão em Alcinópolis

Alcinópolis (MS) – Na noite de quarta-feira (18), uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou no cumprimento de um mandado...

19/09/2025 14h46
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Alcinópolis (MS) – Na noite de quarta-feira (18), uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou no cumprimento de um mandado de prisão contra um jovem de 22 anos, acusado de descumprimento de medida protetiva.

A guarnição da PM foi acionada pela Polícia Civil após receber a informação de que o suspeito estaria em uma fazenda na região. Ao chegar ao local indicado, os policiais constataram que não havia ninguém com o nome informado.

Durante as diligências, os militares ampliaram as buscas e conseguiram localizar o indivíduo em outra propriedade rural, situada na região do Buriti.

O autor foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Alcinópolis para as demais providencias.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

