Viajando com V de Valtra percorre “Caminhos dos Engenhos” celebrando a força do agro e da cultura de Pernambuco

Foram três dias de aventura, história e emoção no Viajando com V de Valtra, a maior expedição de tratores do mundo, que reuniu agricultores, influenciadores, jornalistas e executivos em um trajeto de aproximadamente 200 km pela Zona da Mata pernambucana. De 10 a 12 de setembro, cerca de 70 participantes viveram uma imersão no agro e na cultura da região, que é o berço da cana-de-açúcar no Brasil.



A largada aconteceu no município de Primavera, na Usina União Agroindústria, fundada em 1895 e considerada uma das mais tradicionais do país. O trajeto incluiu ainda uma parada na Usina JB (Companhia Alcoolquímica Nacional) – em operação desde a década de 1960 – e visitas a igrejas, engenhos e casarões históricos. Entre trechos de estrada de terra, lama e mata fechada, não faltaram emoção e desafios para os 16 tratores participantes, que incluíram modelos antigos, como o oitavo trator fabricado no Brasil, até edições comemorativas de alta tecnologia, como o trator BM edição limitada comemorativa aos 65 anos da Valtra no país.



“Percorremos engenhos e usinas centenárias que são referência em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Vivenciar de perto essa cultura da cana em Pernambuco reforça a essência do Viajando com V de Valtra, que é aproximar o agro das pessoas, valorizando a história e a tradição que moldaram essa região. Foi uma experiência única, que uniu emoção, fé e cultura”, destaca Claudio Esteves, Diretor Nacional de Vendas da Valtra.



No dia seguinte, o comboio partiu de Moreno e seguiu por pontos marcantes da história pernambucana. O roteiro incluiu o Engenho Tabocas, em Vitória de Santo Antão – palco da Batalha de 1645 contra os holandeses – e as ruínas do Engenho Belos Montes, símbolos da memória do ciclo do açúcar. A expedição também visitou o Santuário São Severino dos Ramos, em Paudalho, destino de romarias religiosas.



Outro destaque foi a visita à Usina Petribu, fundada em 1729 e reconhecida como a mais antiga em operação no Brasil. Lá, os viajantes foram recebidos com almoço típico e apresentações de repentistas, reforçando a integração entre campo e cultura. O encerramento do dia aconteceu em clima de festa, em Camaragibe, ao som do Trio Dona Zefa e com a participação especial do cantor e produtor Mano Walter, que também conduziu um dos tratores pelo percurso.

Em sua rede social, Mano Walter comentou: “Essa experiência foi uma mistura de tradição, cultura, fé e agro, que move esse país. Está sendo demais! São vários tratores, toda a história da Valtra está aqui”.



O último dia da expedição passou pela Usina São José, onde os participantes puderam participar de uma soltura de animais resgatados, que faz parte de um projeto ecológico que reforça o compromisso da usina com práticas sustentáveis e a preservação ambiental.



Na sequência, o comboio seguiu em direção a Igarassu, percorrendo um trecho de 9 km de asfalto na rodovia, até chegar à Igreja Matriz de São Cosme e São Damião, a mais antiga em funcionamento no Brasil. Foi lá que os participantes celebraram a conclusão da jornada, após três dias de percurso, totalizando cerca de 200 km entre engenhos históricos, usinas centenárias e manifestações culturais e religiosas.



“Foram três dias inesquecíveis, que mostraram como o agro é parte da vida, da história e da identidade do Brasil. Essa expedição é uma celebração da nossa conexão com o campo e com as pessoas”, ressalta Claudio Esteves.

Histórico do Viajando com V de Valtra



Nas edições anteriores, o “Viajando com V de Valtra” percorreu trajetos históricos e simbólicos para o agronegócio brasileiro. Em 2022, a caravana cruzou parte do Caminho da Fé, rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Já em 2023, edição marcada pela presença feminina no agro, a jornada aconteceu nos Caminhos de Caravaggio, no Rio Grande do Sul. Na edição passada, de 2024, o percurso foi pela Estrada Real, em Minas Gerais, totalizando cerca de 600 km. Essas iniciativas reforçam o compromisso da Valtra com o agricultor brasileiro e com a valorização das diversas culturas presentes no país, destacando a riqueza e a diversidade da produção rural nacional.