WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Economia

Viajando com V de Valtra percorre “Caminhos dos Engenhos” celebrando a força do agro e da cultura de Pernambuco

Em três dias de expedição, 16 tratores cruzaram engenhos históricos, usinas centenárias e pontos turísticos culturais e religiosos, até a chegada em Igarassu

19/09/2025 13h49
Por: Gabriela Rufino
Fonte: ASCOM
Divulgação
Divulgação

Foram três dias de aventura, história e emoção no Viajando com V de Valtra, a maior expedição de tratores do mundo, que reuniu agricultores, influenciadores, jornalistas e executivos em um trajeto de aproximadamente 200 km pela Zona da Mata pernambucana. De 10 a 12 de setembro, cerca de 70 participantes viveram uma imersão no agro e na cultura da região, que é o berço da cana-de-açúcar no Brasil.


A largada aconteceu no município de Primavera, na Usina União Agroindústria, fundada em 1895 e considerada uma das mais tradicionais do país. O trajeto incluiu ainda uma parada na Usina JB (Companhia Alcoolquímica Nacional) – em operação desde a década de 1960 – e visitas a igrejas, engenhos e casarões históricos. Entre trechos de estrada de terra, lama e mata fechada, não faltaram emoção e desafios para os 16 tratores participantes, que incluíram modelos antigos, como o oitavo trator fabricado no Brasil, até edições comemorativas de alta tecnologia, como o trator BM edição limitada comemorativa aos 65 anos da Valtra no país.


“Percorremos engenhos e usinas centenárias que são referência em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Vivenciar de perto essa cultura da cana em Pernambuco reforça a essência do Viajando com V de Valtra, que é aproximar o agro das pessoas, valorizando a história e a tradição que moldaram essa região. Foi uma experiência única, que uniu emoção, fé e cultura”, destaca Claudio Esteves, Diretor Nacional de Vendas da Valtra.


No dia seguinte, o comboio partiu de Moreno e seguiu por pontos marcantes da história pernambucana. O roteiro incluiu o Engenho Tabocas, em Vitória de Santo Antão – palco da Batalha de 1645 contra os holandeses – e as ruínas do Engenho Belos Montes, símbolos da memória do ciclo do açúcar. A expedição também visitou o Santuário São Severino dos Ramos, em Paudalho, destino de romarias religiosas.


Outro destaque foi a visita à Usina Petribu, fundada em 1729 e reconhecida como a mais antiga em operação no Brasil. Lá, os viajantes foram recebidos com almoço típico e apresentações de repentistas, reforçando a integração entre campo e cultura. O encerramento do dia aconteceu em clima de festa, em Camaragibe, ao som do Trio Dona Zefa e com a participação especial do cantor e produtor Mano Walter, que também conduziu um dos tratores pelo percurso.
Em sua rede social, Mano Walter comentou: “Essa experiência foi uma mistura de tradição, cultura, fé e agro, que move esse país. Está sendo demais! São vários tratores, toda a história da Valtra está aqui”.


O último dia da expedição passou pela Usina São José, onde os participantes puderam participar de uma soltura de animais resgatados, que faz parte de um projeto ecológico que reforça o compromisso da usina com práticas sustentáveis e a preservação ambiental.


Na sequência, o comboio seguiu em direção a Igarassu, percorrendo um trecho de 9 km de asfalto na rodovia, até chegar à Igreja Matriz de São Cosme e São Damião, a mais antiga em funcionamento no Brasil. Foi lá que os participantes celebraram a conclusão da jornada, após três dias de percurso, totalizando cerca de 200 km entre engenhos históricos, usinas centenárias e manifestações culturais e religiosas.


“Foram três dias inesquecíveis, que mostraram como o agro é parte da vida, da história e da identidade do Brasil. Essa expedição é uma celebração da nossa conexão com o campo e com as pessoas”, ressalta Claudio Esteves.

Histórico do Viajando com V de Valtra
 
Nas edições anteriores, o “Viajando com V de Valtra” percorreu trajetos históricos e simbólicos para o agronegócio brasileiro. Em 2022, a caravana cruzou parte do Caminho da Fé, rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Já em 2023, edição marcada pela presença feminina no agro, a jornada aconteceu nos Caminhos de Caravaggio, no Rio Grande do Sul. Na edição passada, de 2024, o percurso foi pela Estrada Real, em Minas Gerais, totalizando cerca de 600 km. Essas iniciativas reforçam o compromisso da Valtra com o agricultor brasileiro e com a valorização das diversas culturas presentes no país, destacando a riqueza e a diversidade da produção rural nacional.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
© Marcello Casal JrAgência Brasil Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
39°
Tempo limpo Máxima: 40° - Mínima: 24°
37°

Sensação

2.58 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 28 minutos DOF apreende carreta com R$ 2,2 milhões em cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai
Há 28 minutos Indígenas e quilombolas poderão escolher nomes de escolas em suas comunidades
Há 28 minutos Polícia Militar e Polícia Civil cumprem mandado de prisão em Alcinópolis
Há 1 hora Viajando com V de Valtra percorre “Caminhos dos Engenhos” celebrando a força do agro e da cultura de Pernambuco
Há 2 horas Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 7 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 6 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 6 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados