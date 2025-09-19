DOF apreende cocaína que seria entregue em Campo Grande

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na tarde desta quinta-feira (18), quase 2 quilos de cocaína durante fiscalização na BR-262, em Corumbá. Uma mulher de 38 anos foi presa em flagrante.

A abordagem a suspeita ocorreu em bloqueio policial montado próximo ao Buraco das Piranhas, zona rural do município. Os militares deram ordem de parada a um veículo Fiat Palio, conduzido por um motorista de aplicativo.

Durante a checagem, a passageira apresentou versões contraditórias sobre o motivo da viagem, o que levantou suspeitas. Na vistoria à bagagem, os policiais encontraram um volume contendo cocaína, que totalizou 1,7 quilo após a pesagem.

A mulher confessou que havia buscado a droga na Bolívia e que receberia 500 dólares para transportá-la até Campo Grande. A ocorrência foi registrada e encaminhada, junto com o entorpecente, à Delegacia da Polícia Federal em Corumbá.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

