Prefeito de Guia Lopes da Laguna visita Delegacia de Polícia Civil a convite do novo delegado titular

A reunião teve como objetivo estreitar os laços institucionais e fortalecer o canal de comunicação entre a Prefeitura de Guia Lopes da Laguna e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, buscando o alinhamento de ações que possam beneficiar diretamente a população.

Durante o encontro, o delegado se apresentou formalmente ao Prefeito, colocando-se à disposição da administração municipal e reafirmando o compromisso da Polícia Civil com a segurança pública e o bem-estar da comunidade local. Foram debatidas questões relevantes para a cidade, especialmente no tocante à segurança pública, ressaltando a importância da integração entre os órgãos.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na manhã desta terça-feira (13), a Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna recebeu a visita do Prefeito Municipal, dr. Max, a convite do novo delegado titular, Lucas de Taglialegna Marquez.

