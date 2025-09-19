Dupla é presa pelo DOF com mais de 230 papelotes de cocaína em Antônio João

O DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prendeu, na noite desta terça-feira (16), dois homens de 19 e 20 anos de idade por tráfico de drogas, no perímetro urbano de Antônio João. Com a dupla, os policiais encontraram 231 papelotes de cocaína.

Os suspeitos seguiam em um veículo GM Astra quando foram abordados durante patrulhamento. Na revista pessoal, os policiais localizaram os entorpecentes que estavam prontos para a venda.

Questionados, os dois admitiram que comercializavam a droga a usuários da cidade, utilizando o aplicativo WhatsApp para negociar e realizar as entregas. Além dos entorpecentes foram apreendidos diversos celulares, joias e R$ 495 em espécie oriundos das vendas.

O material apreendido e os autores foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Antônio João.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

