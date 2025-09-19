DOF apreende 220 quilos de skunk no bairro Canaã I em Dourados

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na noite desta terça-feira (16), em uma residência no bairro Canaã I, em Dourados, 220 quilos de skunk. Na ação, um homem de 26 anos foi preso em flagrante.

Os militares faziam patrulhamento urbano na região, quando abordaram o suspeito em frente à sua casa, na rua João Camilo Martins. Durante entrevista, o homem apresentou muito nervosismo.

Questionado sobre o veículo que estava na garagem da casa, ele afirmou aos policiais que seria seu. Em vistoria no automóvel foram encontrados diversos volumes de skunk, além de alguns fardos no interior da residência.

Indagado, o autor afirmou que pegou os entorpecentes de um desconhecido em Dourados e levaria até Rio Brilhante, onde receberia R$ 1.500 pelo transporte. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,2 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira).

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

