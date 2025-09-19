WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
DOF - MS

DOF apreende 220 quilos de skunk no bairro Canaã I em Dourados

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na noite desta terça-feira (16), em uma residência no bairro Canaã ...

19/09/2025 11h32
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na noite desta terça-feira (16), em uma residência no bairro Canaã I, em Dourados, 220 quilos de skunk. Na ação, um homem de 26 anos foi preso em flagrante.

Os militares faziam patrulhamento urbano na região, quando abordaram o suspeito em frente à sua casa, na rua João Camilo Martins. Durante entrevista, o homem apresentou muito nervosismo.

Questionado sobre o veículo que estava na garagem da casa, ele afirmou aos policiais que seria seu. Em vistoria no automóvel foram encontrados diversos volumes de skunk, além de alguns fardos no interior da residência.

Indagado, o autor afirmou que pegou os entorpecentes de um desconhecido em Dourados e levaria até Rio Brilhante, onde receberia R$ 1.500 pelo transporte. O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,2 milhões, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira).

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende carreta com R$ 2,2 milhões em cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar e Polícia Civil cumprem mandado de prisão em Alcinópolis
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende cocaína que seria entregue em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
39°
Tempo limpo Máxima: 40° - Mínima: 24°
37°

Sensação

2.58 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 27 minutos DOF apreende carreta com R$ 2,2 milhões em cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai
Há 28 minutos Indígenas e quilombolas poderão escolher nomes de escolas em suas comunidades
Há 28 minutos Polícia Militar e Polícia Civil cumprem mandado de prisão em Alcinópolis
Há 1 hora Viajando com V de Valtra percorre “Caminhos dos Engenhos” celebrando a força do agro e da cultura de Pernambuco
Há 2 horas Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 7 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 6 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 6 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados