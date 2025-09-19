DOF apreende mais de cem celulares que seriam entregues em Campo Grande

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam nesta segunda-feira (15), na MS-164 em Ponta Porã, 105 aparelhos de telefone celular de origem estrangeira. Na ação, um homem de 44 anos foi preso.

Os militares faziam bloqueio na rodovia, próximo ao Trevo do Copo Sujo, quando abordaram o suspeito, que seguia em um veículo Peugeot Houggar. Durante entrevista ele apresentou versões desencontradas sobre o motivo da viagem.

Em vistoria minuciosa no automóvel os policiais encontraram um compartimento oculto na carroceira do carro, onde estavam escondidos os itens. Questionado, o homem afirmou que pegou os celulares em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e levaria até a cidade de Campo Grande, onde receberia R$ 1.500 pelo transporte.

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 130 mil, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

