Sete anos de Mandato: Jamilson Name destina mais de R$ 13 milhões em emendas

Desde 2019, quando assumiu seu primeiro mandato como deputado estadual, ainda pelo PDT, Jamilson Name tem desempenhado um trabalho de destaque na A...

19/09/2025 09h24
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Parlamentar destaca atuação em todas as regiões de Mato Grosso do Sul e reafirma compromisso com o desenvolvimento do Estado
Parlamentar destaca atuação em todas as regiões de Mato Grosso do Sul e reafirma compromisso com o desenvolvimento do Estado

Desde 2019, quando assumiu seu primeiro mandato como deputado estadual, ainda pelo PDT, Jamilson Name tem desempenhado um trabalho de destaque na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Em sete anos de atuação parlamentar, os números evidenciam seu empenho e dedicação ao Estado: foram destinados mais de R$ 13,1 milhões em emendas parlamentares, 64 projetos de lei apresentados — sendo 15 transformados em leis — além de mais de 850 indicações com os mais variados pedidos, contemplando todas as regiões de Mato Grosso do Sul.

Atualmente filiado ao PSDB, Jamilson Name continua atuando em diversas áreas estratégicas, como Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social e Esporte, direcionando recursos e apresentando proposições que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população.

“Desde que assumi o mandato, tenho trabalhado incansavelmente por todos. É um prazer contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. O deputado tem a obrigação de estar ao lado dos gestores municipais para ajudar cada região a crescer”, declarou Jamilson.

“Nós somos o elo entre o Executivo municipal e o Executivo estadual. Nosso papel é atender as demandas das cidades e lutar por melhores condições para a população”, acrescentou.

As mais de 850 indicações apresentadas por Jamilson contemplam solicitações como construção de praças, instalação de redutores de velocidade, limpeza de áreas públicas, ampliação do efetivo policial e das rondas, pavimentação asfáltica, construção de ciclovias e manutenção das vias públicas, entre outras ações.

Projetos

No campo legislativo, os 64 projetos de lei apresentados refletem o compromisso com políticas públicas que garantem direitos e benefícios à população. Entre os projetos já sancionados, destaca-se a Lei nº 6.466, que atualiza a legislação estadual sobre a Política de Promoção e Integração Social da Pessoa com Deficiência, reconhecendo oficialmente a perda auditiva unilateral como deficiência, ampliando o acesso às políticas de inclusão.

As emendas parlamentares, no total de R$ 13,1 milhões, foram destinadas a 65 municípios, contemplando investimentos nas áreas de Saúde, Segurança, Educação e Esporte, fortalecendo os serviços oferecidos à população.

“Quero continuar trabalhando por Mato Grosso do Sul. Sei que ainda há muito a ser feito, e para isso precisamos da união de todos: deputados, prefeitos e do nosso governador Eduardo Riedel”, ressaltou o parlamentar.

“Nosso povo merece o melhor, e quero contribuir para que nosso Estado avance e seja referência para o Brasil e para o mundo”, finalizou Jamilson Name.

