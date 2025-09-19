Polícia Civil prende foragido do sistema penitenciário em Bataguassu

Na manhã desta sexta-feira (19), a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu realizou a prisão de um foragido do sistema penitenciário.

O indivíduo cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas e ainda possuía mais de quatro anos a cumprir em regime fechado. Após diligências investigativas, os policiais civis conseguiram localizar o foragido e efetuar sua captura, garantindo o cumprimento da ordem judicial e a continuidade da execução da pena.