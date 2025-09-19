Polícia Civil apreende arma de fogo em Aquidauana

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Aquidauana, realizou na manhã desta quinta-feira, 18, a apreensão de uma arma de fogo durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Aquidauana. A medida foi solicitada pela autoridade policial após investigação que apurava denúncias de ameaças no contexto de violência doméstica e familiar.

A diligência ocorreu em uma propriedade rural localizada no distrito de Cipolândia. No local, os policiais civis apreenderam o armamento que, segundo as investigações, era utilizado por J.H.S.L., de 31 anos, para intimidar sua ex-companheira e também familiares dela.

De acordo com as informações apuradas, o investigado, embora possuísse o registro da arma, fazia uso do objeto de forma ilícita, utilizando-o reiteradas vezes para causar medo e constrangimento às vítimas. As ameaças teriam se repetido ao longo do tempo, sempre com o objetivo de manter a ex-companheira sob terror psicológico.