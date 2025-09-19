Polícia Civil fecha boca de fumo e prende casal em flagrante em Iguatemi

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Delegacia de Iguatemi cumpriu, na tarde desta quinta-feira (18), um mandado de Busca e Apreensão deferido pelo Poder Judiciário da Comarca, prendendo um casal de traficantes em flagrante delito.

O casal era investigado pela SIG em razão de denúncias recebidas no sentido de que uma “boca de fumo” estaria funcionando na Vila Operária, onde o morador estaria comercializando crack. Após formalização de relatório de investigação, a Autoridade Policial responsável representou pela Busca e Apreensão na residência dos envolvidos sendo devidamente cumprida nesta data.

Durante o cumprimento, foram encontradas porções de entorpecente prontas para consumo, aparelhos celulares, material para acondicionamento de entorpecente e dinheiro em espécie de vários valores, característicos de locais de comercialização de entorpecentes

O casal foi preso em flagrante delito pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, sendo conduzidos a Delegacia de Polícia de Iguatemi para providências cabíveis.

Denúncias para a Delegacia de Iguatemi podem ser feitas pelo telefone: (67) 3471-1372.