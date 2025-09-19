Centro de excelência em MS apoia o desenvolvimento de estudantes com altas habilidades e superdotação

Criado para identificar e potencializar talentos, o Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar é referência no atendimento educacional especializado a estudantes superdotados

Em um mundo cada vez mais conectado e exigente, reconhecer e valorizar talentos precoces tornou-se essencial para o desenvolvimento de uma sociedade inovadora. Nesse cenário, Mato Grosso do Sul se destaca por contar com o Ceam/AHS (Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação), uma iniciativa pioneira da SED (Secretaria de Estado de Educação) que tem transformado a vida de estudantes com altas habilidades ou superdotação.

O centro nasceu a partir da reorganização do antigo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação, e desde então se dedica a identificar, avaliar, acompanhar e oferecer AEE (Atendimento Educacional Especializado) a esses estudantes excepcionais. O processo para ingresso no Ceam/AHS inicia-se nas escolas estaduais e também da rede municipal ou privada, por meio da observação e indicação de comportamentos e habilidades diferenciadas.

Professores, coordenadores pedagógicos e gestores podem sinalizar alunos com desempenho acadêmico muito acima da média, criatividade excepcional, habilidades artísticas, liderança ou raciocínio lógico avançado. A partir da indicação, o estudante é encaminhado para avaliações multidisciplinares realizadas por uma equipe técnica especializada.

Esse processo envolve entrevistas, testes específicos, observações sistemáticas e análise do histórico escolar, com foco em mapear potencialidades em diferentes áreas do conhecimento - acadêmica, artística, criativa, psicomotora ou liderança.

Após a caracterização como estudante com altas habilidades/superdotação, o Ceam/AHS passa a oferecer o Atendimento Educacional Especializado semanalmente, com atividades voltadas ao desenvolvimento integral do estudante. Os encontros incluem oficinas, projetos interdisciplinares, orientação vocacional, além de suporte psicológico e pedagógico.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Dois estudantes atendidos pelo Ceam/AHS compartilham experiências que mostram a importância do espaço. Um deles, João Lucas Spindola Ferreira, 17 anos, descobriu seu talento musical após ser diagnosticado com altas habilidades em matemática.

“Comecei no Ceam em 2022, mas fui diagnosticado no ano anterior. Fui avaliado em matemática, mas aqui descobri minha facilidade com música. Comecei a aprender vários instrumentos e me identifiquei completamente. O Ceam nos dá essa base e esse estímulo para descobrir talentos que, às vezes, nem sabíamos que tínhamos”.

Além das habilidades técnicas, João destaca o impacto emocional e social do atendimento recebido. “Sempre tive mais facilidade de conversar com pessoas mais velhas e poucos amigos da minha idade. Aqui, aprendi a lidar melhor com isso. O Ceam ajuda muito na socialização, e hoje tenho amizades em todos os lugares”.

Já a pequena Miah Yassumoto Palácios, de 10 anos, foi identificada com superdotação no Kumon. A indicação partiu da diretora da escola, que a encaminhou para avaliação no Ceam, onde seu QI foi medido em 121. Há três anos no centro, Miah é só entusiasmo.

“Eu adoro vir para cá! Os professores são muito legais, tenho muitos amigos. Minha aula favorita é química, porque a gente faz experimentos, e também gosto muito de música e artes. Mas onde eu ganho mais medalhas é na matemática, que é minha área de superdotação. Eu queria estudar só aqui”.

Miah

e João Lucas

Um espaço que transforma vidas

Inaugurado em 24 de julho de 2017, o Ceam/AHS atua como um braço estratégico da Coesp (Coordenadoria de Educação Especial), vinculada à Sudeb (Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica). O centro já acompanhou dezenas de estudantes que, após o atendimento, ganharam confiança, ampliaram suas possibilidades acadêmicas e sociais e passaram a enxergar suas habilidades como um diferencial positivo.

Muitos deles hoje se destacam em olimpíadas do conhecimento, feiras de ciência e tecnologia, competições culturais ou assumem papel de liderança em suas comunidades.

A criação e manutenção do centro refletem o compromisso da SED/MS com uma educação inclusiva, que reconhece o direito de todos os estudantes ao pleno desenvolvimento de suas capacidades, especialmente aqueles com potencial elevado.

Por que essa pauta importa?

Em tempos em que se fala tanto sobre inovação, criatividade e liderança, contar com um centro de referência como o Ceam/AHS mostra que o poder público está atento às necessidades específicas da alta habilidade, promovendo igualdade de oportunidades e equidade na aprendizagem. Essa é uma pauta positiva que merece visibilidade: o futuro está sendo cultivado aqui.

Jackeline Oliveira, Comunicação SED

Fotos: Ricardo Agra/SED