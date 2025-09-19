WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Governo de MS reforça Hospital da Vida em Dourados com novos equipamentos e dispositivos

Mais de 300 itens já foram ou estão em vias de serem entregues; investimento é fruto de emenda parlamentarO Hospital da Vida, em Dourados, está rec...

19/09/2025 07h12
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mais de 300 itens já foram ou estão em vias de serem entregues; investimento é fruto de emenda parlamentar

O Hospital da Vida, em Dourados, está recebendo um reforço para a melhoria da assistência em saúde com a compra de 303 equipamentos e dispositivos hospitalares, que estão sendo adquiridos pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) por meio de emenda parlamentar, numa parceria que resulta em mais qualidade e segurança no atendimento à população.

Já foram entregues itens como arco cirúrgico e serras perfuradoras ósseas. Outros produtos estão em processo final de homologação do pregão realizado. Dentre eles, ventiladores pulmonares, mesas cirúrgicas elétricas, bombas de infusão, aspiradores de secreção, camas hospitalares, carro de emergência e monitores multiparâmetros para UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

A compra foi viabilizada por meio de emenda da senadora Soraya Thronicke.

De acordo com a superintendente de Atenção à Saúde da SES, Angélica Congro, o investimento demonstra o compromisso do Governo do Estado em manter o Hospital da Vida fortalecido, simultaneamente aos preparativos para a abertura do novo hospital regional no município.

“O Hospital da Vida permanece como referência fundamental para toda a região. Com esta entrega, o Governo do Estado reafirma o compromisso de investir continuamente na unidade, fortalecendo sua capacidade assistencial e garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais e de atendimento à população”, destacou.

Com a chegada dos equipamentos e dispositivos hospitalares, a expectativa é de impacto direto em áreas estratégicas, como centro cirúrgico, UTI e pronto-socorro, que concentram a maior demanda assistencial do hospital.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Foto: Divulgação 

