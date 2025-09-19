Setembro Verde: apesar da solidariedade, negativa familiar para doação de órgãos ultrapassa 60%

De janeiro a setembro, Mato Grosso do Sul realizou 218 transplantes de córnea, 39 de fígado, 16 de rim e 4 de ossos

Ninguém está preparado para a perda de um ente querido. Mas é justamente nesse momento que uma conversa anterior pode fazer toda a diferença. Falar sobre a doação de órgãos e tecidos com a família, em vida, é essencial para garantir que a vontade do doador seja respeitada.

Em Mato Grosso do Sul, a negativa familiar para doação ultrapassa 60%. Isso significa que, em mais da metade das entrevistas realizadas com familiares de potenciais doadores, a autorização não é concedida — mesmo quando há possibilidade clínica de salvar vidas.

Apesar desse cenário, os dados da Central Estadual de Transplantes da SES (Secretaria de Estado de Saúde) mostram avanços importantes. De janeiro a setembro de 2025, foram realizados 218 transplantes de córnea, 39 de fígado, 16 de rim e 4 de ossos, beneficiando diretamente pacientes que aguardavam por uma nova chance.

“A entrevista familiar é uma etapa decisiva no processo de doação. Por isso, é fundamental que a equipe esteja preparada para acolher com sensibilidade e clareza, respeitando o momento de luto. Quando a pessoa manifesta em vida o desejo de ser doadora, essa informação facilita a tomada de decisão e aumenta as chances de autorização. O respeito à vontade do potencial doador é um princípio ético que orienta todo o trabalho da Central Estadual de Transplantes”, reforça a coordenadora da CET, Claire Carmen Miozzo.

Mobilização e reconhecimento