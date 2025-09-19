Detranzinho recebe estudantes quilombolas de Furnas do Dionízio na Semana Nacional do Trânsito

Entre risadas e novas descobertas, 53 crianças da Comunidade Quilombola Furnas do Dionízio, de Jaraguari, viveram nesta quinta-feira (18) uma experiência inesquecível na Cidade Escola de Trânsito – o Detranzinho. A visita faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito e trouxe para os pequenos a chance de aprender, de forma lúdica e divertida, sobre a importância de respeitar as regras de trânsito e segurança nas ruas.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O encantamento estava estampado nos rostos curiosos. A cada nova atividade proposta pelos monitores, da travessia na faixa de pedestres ao pedal pelas mini ruas sinalizadas, o aprendizado se transformava em alegria.

Para o professor Rafael Bispo, a vivência ultrapassa o conteúdo escolar e alcança o dia a dia da comunidade. “Para eles é muito importante essa conscientização. Como nossa realidade é rural, muitas vezes sem capacete, as vivências deles são totalmente diferentes. É nosso papel como escola, como missão, ensinar e conscientizar. Essa ação é bem interessante, muito importante mesmo para o aprendizado deles”, destacou.

>Rhaecken (à esquerda) e alguns colegas com professor Rafael Bispo

O estudante Rhaecken Oliveira, de 10 anos, representou os colegas ao falar sobre a visita. “Essa manhã representa sobre nosso trânsito, que é muito importante nós aprendermos, porque sem a segurança muitos acidentes graves podem acontecer. Foi uma manhã diferente e legal, pois eu aprendi sobre trânsito e regras do que pode e o que não pode fazer no trânsito”, contou animado.

>Ailton e Neide

Sentados no banquinho da mini cidade, seus pais, Neide e Ailton, aguardavam o término das atividades. A família tinha planos especiais para o dia: levar Rhaecken e a irmã, que faz aniversário hoje, para comemorar com um passeio ao cinema. “É muito gratificante, porque é muito importante eles saberem as regras de trânsito certinho. Já é um desenvolvimento para o futuro. Estamos felizes por essa oportunidade”, disseram.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, o Detranzinho priorizou atividades com crianças de escolas do interior. Além dos estudantes de Furnas do Dionísio, também recebem a experiência alunos de Anaurilândia, Naviraí e Ribas do Rio Pardo. Mais do que ensinar regras, cada encontro planta sementes de cidadania, respeito e cuidado com a vida.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS