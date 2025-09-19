WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Detranzinho recebe estudantes quilombolas de Furnas do Dionízio na Semana Nacional do Trânsito

Entre risadas e novas descobertas, 53 crianças da Comunidade Quilombola Furnas do Dionízio, de Jaraguari, viveram nesta quinta-feira (18) uma exper...

19/09/2025 06h06
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Entre risadas e novas descobertas, 53 crianças da Comunidade Quilombola Furnas do Dionízio, de Jaraguari, viveram nesta quinta-feira (18) uma experiência inesquecível na Cidade Escola de Trânsito – o Detranzinho. A visita faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito e trouxe para os pequenos a chance de aprender, de forma lúdica e divertida, sobre a importância de respeitar as regras de trânsito e segurança nas ruas.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O encantamento estava estampado nos rostos curiosos. A cada nova atividade proposta pelos monitores, da travessia na faixa de pedestres ao pedal pelas mini ruas sinalizadas, o aprendizado se transformava em alegria.

Para o professor Rafael Bispo, a vivência ultrapassa o conteúdo escolar e alcança o dia a dia da comunidade. “Para eles é muito importante essa conscientização. Como nossa realidade é rural, muitas vezes sem capacete, as vivências deles são totalmente diferentes. É nosso papel como escola, como missão, ensinar e conscientizar. Essa ação é bem interessante, muito importante mesmo para o aprendizado deles”, destacou.

>Rhaecken (à esquerda) e alguns colegas com professor Rafael Bispo
>Rhaecken (à esquerda) e alguns colegas com professor Rafael Bispo

O estudante Rhaecken Oliveira, de 10 anos, representou os colegas ao falar sobre a visita. “Essa manhã representa sobre nosso trânsito, que é muito importante nós aprendermos, porque sem a segurança muitos acidentes graves podem acontecer. Foi uma manhã diferente e legal, pois eu aprendi sobre trânsito e regras do que pode e o que não pode fazer no trânsito”, contou animado.

>Ailton e Neide
>Ailton e Neide

Sentados no banquinho da mini cidade, seus pais, Neide e Ailton, aguardavam o término das atividades. A família tinha planos especiais para o dia: levar Rhaecken e a irmã, que faz aniversário hoje, para comemorar com um passeio ao cinema. “É muito gratificante, porque é muito importante eles saberem as regras de trânsito certinho. Já é um desenvolvimento para o futuro. Estamos felizes por essa oportunidade”, disseram.

Durante a Semana Nacional do Trânsito, o Detranzinho priorizou atividades com crianças de escolas do interior. Além dos estudantes de Furnas do Dionísio, também recebem a experiência alunos de Anaurilândia, Naviraí e Ribas do Rio Pardo. Mais do que ensinar regras, cada encontro planta sementes de cidadania, respeito e cuidado com a vida.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende carreta com R$ 2,2 milhões em cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar e Polícia Civil cumprem mandado de prisão em Alcinópolis
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende cocaína que seria entregue em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 13h05
39°
Tempo limpo Máxima: 40° - Mínima: 24°
37°

Sensação

2.58 km/h

Vento

18%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 26 minutos DOF apreende carreta com R$ 2,2 milhões em cigarros e agrotóxicos contrabandeados do Paraguai
Há 26 minutos Indígenas e quilombolas poderão escolher nomes de escolas em suas comunidades
Há 26 minutos Polícia Militar e Polícia Civil cumprem mandado de prisão em Alcinópolis
Há 1 hora Viajando com V de Valtra percorre “Caminhos dos Engenhos” celebrando a força do agro e da cultura de Pernambuco
Há 2 horas Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 7 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 7 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 6 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 6 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados