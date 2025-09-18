Lidio Lopes destaca iniciativa de plantio e manejo sustentável de árvores na Capita

Deputado elogia ações e parcerias que mantêm a capital como referência em arborização urbana



O deputado estadual Lidio Lopes participou, na última quarta-feira (17), do evento da Semana da Árvore promovido pela prefeitura de Campo Grande no Teatro Municipal, reafirmando seu compromisso com o meio ambiente e a qualidade de vida dos moradores. Na ocasião, Lidio dividiu com o público uma experiência marcante vivida recentemente em Belém do Pará, durante preparativos para a COP30, enfatizando a importância de iniciativas que aproximam as pessoas do cuidado com as árvores.



Em sua fala, ele relatou que, em Belém, parlamentares de todo o país participaram de um plantio simbólico de mudas, onde cada árvore recebeu uma placa identificando o responsável e um QR Code para acompanhar o crescimento da planta. “Isso é interessante e também é um atrativo para a gente fazer aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Porque as pessoas são estimuladas a plantar uma árvore e até mesmo cuidar daquela”, ressaltou Lidio, sugerindo que algo semelhante poderia fortalecer ainda mais o vínculo dos campo-grandenses com as áreas verdes da cidade.



Lidio Lopes fez questão de destacar seu orgulho pelo reconhecimento internacional conquistado por Campo Grande, que pelo sexto ano seguido é considerada referência mundial em arborização, segundo o programa Tree City of the World. “Campo Grande está no mesmo patamar de grandes capitais estrangeiras, graças ao manejo correto e cuidado constante com as árvores”, afirmou o deputado. Ele reforçou que manter a cidade arborizada é uma missão contínua, que depende da união entre poder público, comunidade, instituições e empresas.



Ainda durante o evento, foi anunciado o lançamento de novos materiais técnicos e educativos, com o objetivo de ampliar a conscientização e capacitar tanto cidadãos quanto profissionais sobre a importância da arborização urbana. Para Lidio, investir na participação popular é passo fundamental para garantir um futuro mais saudável, seguro e sustentável para todos. O deputado finalizou ressaltando seu compromisso com as pautas ambientais e com a qualidade de vida da população, destacando que acredita no potencial de Campo Grande como exemplo nacional em preservação e manejo das áreas verdes.