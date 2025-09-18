Zé Teixeira solicita melhorias na MS-156 para reduzir riscos de acidentes

Em meio às ações da Semana Nacional de Trânsito, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou duas indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com foco na segurança e na melhoria da infraestrutura rodoviária do estado. As propostas visam atender demandas urgentes de comunidades locais e reduzir os riscos de acidentes em trechos críticos da MS-156.

A primeira indicação solicita a construção de um novo acesso à indústria de Alimentos Santa Cruz, localizada na altura do quilômetro 07 da MS-156, no município de Itaporã. Segundo o parlamentar, o trecho atual apresenta intenso tráfego de veículos, especialmente de transporte de cargas, o que tem gerado congestionamentos e dificultado o fluxo de entrada e saída de trabalhadores e mercadorias.

A proposta prevê a construção de um novo trevo de acesso em frente à indústria, garantindo maior segurança aos condutores e melhorando o escoamento da produção. “A Alimentos Santa Cruz tem papel fundamental na economia local e na geração de empregos em Itaporã e Dourados. A adequação da infraestrutura viária é essencial para fortalecer a logística e a competitividade das atividades produtivas”, destacou Zé Teixeira.

Já a segunda indicação trata da necessidade urgente de uma operação tapa-buracos em toda a extensão da MS-156 entre os municípios de Amambai e Tacuru. De acordo com o deputado, as péssimas condições do pavimento têm comprometido a trafegabilidade e provocado acidentes frequentes, colocando em risco a vida de motoristas e passageiros.

“A precariedade da rodovia afeta diretamente a segurança dos usuários e o transporte da produção regional. É preciso agir com urgência para preservar vidas e garantir o desenvolvimento da região”, reforçou o parlamentar. As solicitações foram encaminhadas ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho.

Foto: Comunicação do Governo de MS