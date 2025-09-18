WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Mara Caseiro pede recursos para sede do Assentamento Guanabara, em Amambai

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou Indicação ao governador Eduardo Corrêa Riedel, com cópia ao diretor-presidente da Agência de Des...

18/09/2025 18h07
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou Indicação ao governador Eduardo Corrêa Riedel, com cópia ao diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Washington Willeman de Souza, solicitando a destinação de recursos para a construção da sede da Associação do Assentamento Guanabara, localizado em Amambai.

O pedido foi encaminhado após solicitação do vereador José Roberto dos Santos, da Câmara Municipal do município. A nova estrutura tem como objetivo oferecer à comunidade local um espaço adequado para reuniões, atividades de capacitação e organização das demandas coletivas das famílias assentadas, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo maior integração comunitária.

De acordo com Mara Caseiro, a iniciativa representa um passo importante para o desenvolvimento socioeconômico da região. “Hoje, a falta de uma sede própria dificulta a realização de reuniões, treinamentos e ações administrativas, comprometendo o pleno exercício da representatividade da associação. A construção desse espaço trará condições para planejar e executar projetos que melhorem a produção agrícola e a qualidade de vida das famílias”, destacou.

A deputada também ressaltou que a sede poderá servir como ponto de apoio para instituições públicas e organizações parceiras que atuam com assistência técnica, extensão rural e políticas de inclusão produtiva, ampliando o alcance das ações governamentais no assentamento.

O Assentamento Guanabara abriga um número expressivo de famílias que dependem da agricultura familiar como principal fonte de sustento. Nesse contexto, a estruturação da associação é vista como estratégica para garantir a participação ativa da comunidade na formulação e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável.

“A construção da sede não é apenas uma obra física, mas um investimento em cidadania, integração social e valorização do trabalho como instrumento de transformação da realidade local”, reforçou Mara Caseiro.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
De autoria do deputado João Henrique, oferece mais transparência e segurança jurídica tanto nas extrajornadas quanto na jornada extraordinária remunerada Projeto propõe regulamentar atividades de policiais militares em MS
Lidio Lopes destaca iniciativa de plantio e manejo sustentável de árvores na Capita
Nioaque, MS
Atualizado às 03h04
24°
Tempo limpo Máxima: 40° - Mínima: 24°
23°

Sensação

1.51 km/h

Vento

35%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 5 horas Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 5 horas Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 5 horas Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 6 horas Fausto Pinato diz que BRICS pode representar uma “virada de mesa” na ordem mundial; ouça a entrevista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 6 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 6 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 6 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados