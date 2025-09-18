Mara Caseiro pede recursos para sede do Assentamento Guanabara, em Amambai

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou Indicação ao governador Eduardo Corrêa Riedel, com cópia ao diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Washington Willeman de Souza, solicitando a destinação de recursos para a construção da sede da Associação do Assentamento Guanabara, localizado em Amambai.

O pedido foi encaminhado após solicitação do vereador José Roberto dos Santos, da Câmara Municipal do município. A nova estrutura tem como objetivo oferecer à comunidade local um espaço adequado para reuniões, atividades de capacitação e organização das demandas coletivas das famílias assentadas, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo maior integração comunitária.

De acordo com Mara Caseiro, a iniciativa representa um passo importante para o desenvolvimento socioeconômico da região. “Hoje, a falta de uma sede própria dificulta a realização de reuniões, treinamentos e ações administrativas, comprometendo o pleno exercício da representatividade da associação. A construção desse espaço trará condições para planejar e executar projetos que melhorem a produção agrícola e a qualidade de vida das famílias”, destacou.

A deputada também ressaltou que a sede poderá servir como ponto de apoio para instituições públicas e organizações parceiras que atuam com assistência técnica, extensão rural e políticas de inclusão produtiva, ampliando o alcance das ações governamentais no assentamento.

O Assentamento Guanabara abriga um número expressivo de famílias que dependem da agricultura familiar como principal fonte de sustento. Nesse contexto, a estruturação da associação é vista como estratégica para garantir a participação ativa da comunidade na formulação e execução de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural sustentável.

“A construção da sede não é apenas uma obra física, mas um investimento em cidadania, integração social e valorização do trabalho como instrumento de transformação da realidade local”, reforçou Mara Caseiro.