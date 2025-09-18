WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

São Gabriel d´Oeste: Mara Caseiro solicita construção de sede da Defensoria Pública

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme d...

18/09/2025 18h07
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou ao governador Eduardo Riedel, ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Guilherme de Carvalho, e ao defensor público-geral do Estado, Dr. Pedro Paulo Gasparini, solicitando a destinação de recursos orçamentários e a adoção de providências necessárias para a construção de uma sede própria da Defensoria Pública Estadual no município de São Gabriel do Oeste.

O pedido atende à solicitação dos vereadores Valdecir Malacarne, Ramão Gomes, Ana Moreira e Rose Procópio, que representam a Câmara Municipal da cidade.

Segundo a parlamentar, a Defensoria Pública desempenha papel essencial na garantia do acesso à justiça, principalmente para a população em situação de vulnerabilidade. “Em São Gabriel do Oeste, a instituição atende diariamente um número significativo de cidadãos que dependem desse serviço para a defesa de seus direitos fundamentais. No entanto, a ausência de uma sede própria compromete a estrutura de atendimento e impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados”, destacou Mara Caseiro.

A deputada ressaltou que a construção de uma sede própria permitirá melhores condições de trabalho aos defensores públicos e servidores, maior eficiência na prestação do serviço público e mais dignidade aos assistidos. “É um investimento que consolida a presença da Defensoria no município, fortalece as políticas públicas de acesso à justiça e garante um espaço adequado, acessível e seguro para a população”, acrescentou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
De autoria do deputado João Henrique, oferece mais transparência e segurança jurídica tanto nas extrajornadas quanto na jornada extraordinária remunerada Projeto propõe regulamentar atividades de policiais militares em MS
Lidio Lopes destaca iniciativa de plantio e manejo sustentável de árvores na Capita
Nioaque, MS
Atualizado às 03h04
24°
Tempo limpo Máxima: 40° - Mínima: 24°
23°

Sensação

1.51 km/h

Vento

35%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 5 horas Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 5 horas Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 5 horas Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 6 horas Fausto Pinato diz que BRICS pode representar uma “virada de mesa” na ordem mundial; ouça a entrevista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 6 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 6 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 6 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados