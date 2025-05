Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu, no final da tarde de terça-feira (13), em Costa Rica, um homem de 28 anos por tentativa de feminicídio. A prisão foi realizada pela Delegacia de Costa Rica, com apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim (DAM) e do Núcleo Regional de Inteligência de Coxim. O crime ocorreu no dia 16 de abril deste ano, no município de Coxim-MS, quando o indivíduo atacou a ex-convivente, de 21 anos, com aproximadamente sete facadas. Na ocasião, uma amiga da vítima tentou intervir, mas foi ameaçada de morte. As agressões aconteceram na presença dos dois filhos da vítima, de 3 anos e 1 ano e sete meses — o mais novo, filho do autor. Logo após o ataque, ele fugiu do local e passou a ser considerado foragido. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi decretada pela Justiça e foi devidamente cumprida. As investigações continuam para total esclarecimento dos fatos e devem ser concluídas em até 10 dias.