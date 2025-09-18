WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil recaptura foragido do sistema penitenciário em Bataguassu

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu efetuou, nesta data, a prisão de um indivíduo que se encontrav...

18/09/2025 17h01
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu efetuou, nesta data, a prisão de um indivíduo que se encontrava foragido do sistema penitenciário.

O recapturado cumpria pena pelos crimes de homicídio tentado e extorsão, mas estava em situação de fuga. Após diligências investigativas, os policiais civis localizaram o homem de 36 anos e deram cumprimento à ordem judicial de recaptura.

Conduzido à Delegacia de Polícia, o preso foi submetido aos procedimentos de praxe e, em seguida, será encaminhado novamente ao sistema prisional, onde deverá permanecer à disposição da Justiça para o cumprimento integral de sua pena.

