Polícia Civil recaptura foragido do sistema penitenciário em Bataguassu

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu efetuou, nesta data, a prisão de um indivíduo que se encontrava foragido do sistema penitenciário.

O recapturado cumpria pena pelos crimes de homicídio tentado e extorsão, mas estava em situação de fuga. Após diligências investigativas, os policiais civis localizaram o homem de 36 anos e deram cumprimento à ordem judicial de recaptura.

Conduzido à Delegacia de Polícia, o preso foi submetido aos procedimentos de praxe e, em seguida, será encaminhado novamente ao sistema prisional, onde deverá permanecer à disposição da Justiça para o cumprimento integral de sua pena.