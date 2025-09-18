Saúde alerta para aumento de casos de síndrome gripal em Nioaque

Cuidados simples do dia a dia ajudam na prevenção e evitam complicações,A Secretaria Municipal de Saúde de Nioaque reforça os cuidados contra a síndrome gripal, após aumento no número de casos registrados no município.

De acordo com a médica Camila Maiara Barbosa, do Hospital de Pequeno Porte (HPP), sintomas como tosse, febre, dor no corpo, coriza e dor de garganta precisam de atenção, já que podem indicar tanto a síndrome gripal quanto a COVID-19.

“Nesse momento é importante não se automedicar. O recomendado é procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação médica. Enquanto isso, descansar, beber bastante água e usar máscara ao apresentar sintomas ajuda na recuperação e também protege quem está ao seu redor”, explicou.

A médica ainda destacou que pequenas atitudes fazem diferença no dia a dia: higienizar bem as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar contato direto com outras pessoas quando estiver doente.

A Secretaria lembra que apenas o acompanhamento profissional pode diferenciar a síndrome gripal de doenças respiratórias mais graves, como a pneumonia e a própria COVID-19.

O recado é claro: fique atento aos sinais, previna-se e, sempre que necessário, procure atendimento.