WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Saúde

Saúde alerta para aumento de casos de síndrome gripal em Nioaque

A médica ainda destacou que pequenas atitudes fazem diferença no dia a dia: higienizar bem as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar contato direto com outras pessoas quando estiver doente.

18/09/2025 15h38
Por: Gabriela Rufino
Dra.Camila Maiara
Dra.Camila Maiara

Cuidados simples do dia a dia ajudam na prevenção e evitam complicações,A Secretaria Municipal de Saúde de Nioaque reforça os cuidados contra a síndrome gripal, após aumento no número de casos registrados no município.

De acordo com a médica Camila Maiara Barbosa, do Hospital de Pequeno Porte (HPP), sintomas como tosse, febre, dor no corpo, coriza e dor de garganta precisam de atenção, já que podem indicar tanto a síndrome gripal quanto a COVID-19.

“Nesse momento é importante não se automedicar. O recomendado é procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação médica. Enquanto isso, descansar, beber bastante água e usar máscara ao apresentar sintomas ajuda na recuperação e também protege quem está ao seu redor”, explicou.

A médica ainda destacou que pequenas atitudes fazem diferença no dia a dia: higienizar bem as mãos, manter os ambientes ventilados e evitar contato direto com outras pessoas quando estiver doente.

A Secretaria lembra que apenas o acompanhamento profissional pode diferenciar a síndrome gripal de doenças respiratórias mais graves, como a pneumonia e a própria COVID-19.

O recado é claro: fique atento aos sinais, previna-se e, sempre que necessário, procure atendimento.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Divulgação Campanha de Vacinação Antirrábica em Nioaque vai percorrer bairros da cidade
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Cartão do SUS será unificado com dados de CPF do usuário
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
Nioaque, MS
Atualizado às 03h04
24°
Tempo limpo Máxima: 40° - Mínima: 24°
23°

Sensação

1.51 km/h

Vento

35%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Depoente nega ser sócio do ‘Careca do INSS’, mas CPMI critica papel do contador
Há 5 horas Mais de R$ 15 bilhões já migraram para app da carteira digital
Há 5 horas Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas
Há 5 horas Exportações de alimentos caem em agosto por causa de tarifaço dos EUA
Há 6 horas Fausto Pinato diz que BRICS pode representar uma “virada de mesa” na ordem mundial; ouça a entrevista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 6 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 6 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 6 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados