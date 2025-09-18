Renato Câmara pede reestruturação da agência do INSS em São Gabriel do Oeste

O vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Renato Câmara (MDB), apresentou nesta segunda-feira (15/09) indicação solicitando a reestruturação da unidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em São Gabriel do Oeste. O pedido é direcionado ao presidente do órgão, Gilberto Walter Júnior, e prioriza duas medidas: a retomada das perícias médicas e o aumento do quadro de servidores.

A iniciativa surgiu após reivindicações apresentadas na 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que resultaram em requerimento e abaixo-assinado formalizados no Ofício 063/2025. O documento evidencia a urgência da demanda, já que atualmente os segurados precisam viajar para outros municípios a fim de realizar perícias, acumulando gastos e enfrentando longas esperas.

Segundo Renato, essa situação compromete o acesso aos benefícios previdenciários e prejudica diretamente a qualidade de vida da população. “Nosso mandato tem compromisso com São Gabriel do Oeste e com a defesa de serviços públicos de qualidade. É inaceitável que idosos e trabalhadores tenham que se deslocar dezenas de quilômetros para garantir um direito básico”, destacou o parlamentar.

Além da falta de perícias, a unidade enfrenta escassez de servidores, o que sobrecarrega os profissionais em atividade e retarda a análise de processos. A indicação reforça a necessidade de investimentos urgentes em estrutura física e de pessoal para assegurar um atendimento digno e eficiente aos segurados da cidade e região.

