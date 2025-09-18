Mutirão de Documentação vai atender trabalhadoras rurais em Nioaque

De 30 de setembro a 2 de outubro, Nioaque será palco do Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural 2025, uma iniciativa que busca garantir cidadania e facilitar o acesso a direitos básicos para quem vive no campo. A abertura oficial será às 9h do dia 30, na Câmara Municipal, localizada na Rua Coronel Camisão, 791.

Durante os três dias de atendimento, trabalhadoras rurais poderão emitir novo RG, regularizar CPF, solicitar ou retirar o CCU (Contrato de Concessão de Uso), além de acessar créditos disponíveis e outros serviços. A ação é realizada pelo Incra, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura de Nioaque e Câmara Municipal.

O mutirão faz parte das celebrações dos 55 anos do Incra, que tem como missão democratizar o acesso à terra e melhorar a qualidade de vida no meio rural.

De acordo com a organização, a iniciativa é uma oportunidade para que agricultoras familiares e trabalhadoras rurais tenham seus documentos em dia, ampliando a participação em programas sociais e de crédito voltados ao desenvolvimento do campo.