Guaicurus e Chelsea Brasil MS fecham parceria para fortalecer a base e revelar novos talentos do futebol sul-mato-grossense

O Clube Esportivo Guaicurus e a Escola de Futebol e Futsal Chelsea Brasil MS anunciaram nesta semana uma parceria estratégica que tem como objetivo principal fortalecer as categorias de base e criar um caminho de oportunidades para jovens talentos do futebol sul-mato-grossense. A iniciativa nasce com a missão de unir a força de uma instituição tradicional com a capilaridade e o método de uma das maiores redes de formação esportiva do estado.

A frase que define o projeto é clara: “Guaicurus fecha parceria com Chelsea Brasil MS para revelar novos talentos no futebol”. O acordo vai muito além de um simples convénio; é um projeto de futuro, que visa profissionalizar ainda mais a captação e o desenvolvimento de jogadores, oferecendo estrutura, visibilidade e um caminho claro para quem sonha em seguir a carreira futebolística.

“É com muita alegria que anunciamos essa parceria. Juntos, vamos fortalecer a base, abrir portas para novos talentos e dar ainda mais oportunidades para quem sonha em seguir no futebol. O jogo só está começando!”, afirmou Lincoln Fonseca, vice-presidente do Guaicurus.

Sobre o Guaicurus:

Fundado em 4 de março de 2002, o Guaicurus carrega uma história de luta e superação. Iniciou sua trajetória nas competições amadoras de base e, após a profissionalização, conquistou o acesso ao Campeonato Estadual em 2010. O clube já se destacou na Série B do estadual e em torneios de base de expressão nacional, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), com participações em 2013 e 2016.

Sobre o Chelsea Brasil MS:

A história do Chelsea Brasil MS é liderada por Murilo de Souza Gomes Moreira, ex-jogador, professor de Educação Física e pós-graduado em Futebol e Futsal. Herdou a paixão pelo esporte do pai, João Gomes Moreira, e após experiências em São Paulo como atleta e treinador, retornou a Campo Grande em 2012 para fundar a escolinha. O trabalho, que começou na AABB com apoio da família, hoje é uma rede consolidada com seis unidades espalhadas pelos bairros Jardim Veraneio(AABB), Jardim Paulista (Colégio Status), Piratininga, APCEF, Rádio Clube e Clube Nipo, formando cidadãos e atletas através do esporte.

Formação, Oportunidade e Futuro:

A parceria simboliza a convergência entre tradição, profissionalismo e paixão pelo futebol. O objetivo é claro: identificar jovens promessas nas seis unidades do Chelsea Brasil MS, oferecer a eles um ambiente de clube profissional para se desenvolverem e, assim, construir futuros promissores para o esporte em Mato Grosso do Sul.