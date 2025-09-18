WhatsApp

Esporte

Fim de semana tem 22 jogos pela Série B e competições de base organizadas pela FFMS

Nas categorias de base são quatro competições, uma delas inédita iniciando. A primeira edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-11 começa neste sábado (20) com oito jogos

18/09/2025 13h08
Por: Gabriela Rufino
Fonte: ASCOM
Náutico e Corumbaense decidem o Estadual sub-15 no sábado em Campo Grande (Foto: Ayrton Benites/@ayrton_benites.fotografia)
Náutico e Corumbaense decidem o Estadual sub-15 no sábado em Campo Grande (Foto: Ayrton Benites/@ayrton_benites.fotografia)

O próximo fim de semana promete ser de muito futebol por todo o Estado. Nada menos do que cinco competições organizadas pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) vão movimentar os estádios, atraindo torcedores e movimentando a economia, formal e informal, de diversas cidades, além de reforçar o compromisso da entidade com a formação esportiva e com a valorização dos clubes.

Nas categorias de base são quatro competições, uma delas inédita iniciando. A primeira edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-11 começa neste sábado (20) com oito jogos. No total, 20 clubes se inscreveram para o torneio que expande ainda mais os campeonatos de base organizados pela entidade.

Se tem uma começando, duas competições terminam nos próximos dias. O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-15 tem a rodada de volta da fase final entre Náutico FC e Corumbaense FC no sábado, às 16h, no Estádio Jacques da Luz. No domingo (21), no Centro Esportivo Elias Gadia, termina a Etapa de Campo Grande do Festival de Futebol Sub-9 com os jogos semifinais e depois a decisão. União ABC, Escolinha Pelezinho, Náutico FC e AAPortuguesa/FC Pantanal estão na disputa. Já o Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 está na quarta rodada da primeira fase, com cinco jogos no sábado.

No futebol profissional, segue a Série B Estadual, com São Gabriel EC e EC Taveirópolis, sábado, em Costa Rica; AA Bataguassu e CR Aquidauana no Estádio Municipal João de Souza; e, na segunda-feira (22), EC Comercial e Maracaju AC no Estádio Jacques da Luz.

Fortalecimento da Base

Considerando uma média de 20 por equipe, aproximadamente 450 atletas vão para o campo, sem contar os membros de comissões técnicas, equipes de arbitragem e delegados das partidas. Fora de campo, diversos profissionais também se mobilizam para trabalhar nos jogos, como as equipes de transmissão das diversas mídias, fotógrafos e vendedores ambulantes, por exemplo.

 

Estevão Petrallás tem acompanhado nos estádios jogos de competições organizadas pela FFMS (Foto: Anderson Menezes/Polygon Fotografias)

Para o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, o calendário cheio traduz o fortalecimento do futebol no Estado. “É uma alegria ver nossos campos recebendo tantas partidas no mesmo fim de semana. Isso mostra que estamos fortalecendo a base, dando oportunidade para os jovens atletas, e ao mesmo tempo mantendo a competitividade da Série B. É um movimento que valoriza o futebol do nosso Estado e aproxima ainda mais a torcida dos clubes locais”, destacou o dirigente, sempre presente nos estádios.

Além das competições em andamento, no último fim de semana de setembro começa o Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino que classifica o campeão para disputa da Série A3 do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2026.

