Campanha de Vacinação Antirrábica em Nioaque vai percorrer bairros da cidade

A Prefeitura Municipal de Nioaque, por meio do setor de Zoonoses, inicia nesta quinta-feira (18) a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, com o objetivo de proteger cães e gatos contra a raiva. A iniciativa é fundamental para garantir a saúde dos animais e prevenir a transmissão da doença para os seres humanos.

Segundo a organização, as equipes estarão percorrendo os bairros da cidade em diferentes datas. Confira o cronograma:

• 18/09 (quinta-feira): Jockey Club

• 19/09 (sexta-feira): Santa Amélia

• 22/09 (segunda-feira): Monte Alto

• 23/09 (terça-feira): Largo da Baía

• 24/09 (quarta-feira): São Miguel

• 26/09 (sexta-feira): Nova Esperança

A raiva é uma doença grave, que pode levar à morte tanto de animais quanto de pessoas. Por isso, a vacinação é obrigatória e gratuita, sendo a forma mais eficaz de prevenção.

A orientação do setor de Zoonoses é que os tutores levem seus animais devidamente contidos, para garantir a segurança de todos durante o procedimento.

? Importância da vacinação

A campanha reforça o compromisso do município com a saúde pública e o bem-estar animal, já que a prevenção é o caminho mais seguro para manter a cidade livre da doença.