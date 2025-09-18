WhatsApp

Campanha de Vacinação Antirrábica em Nioaque vai percorrer bairros da cidade

A raiva é uma doença grave, que pode levar à morte tanto de animais quanto de pessoas. Por isso, a vacinação é obrigatória e gratuita

18/09/2025 13h05
Por: Gabriela Rufino
A Prefeitura Municipal de Nioaque, por meio do setor de Zoonoses, inicia nesta quinta-feira (18) a Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, com o objetivo de proteger cães e gatos contra a raiva. A iniciativa é fundamental para garantir a saúde dos animais e prevenir a transmissão da doença para os seres humanos.
 
Segundo a organização, as equipes estarão percorrendo os bairros da cidade em diferentes datas. Confira o cronograma:
• 18/09 (quinta-feira): Jockey Club
• 19/09 (sexta-feira): Santa Amélia
• 22/09 (segunda-feira): Monte Alto
• 23/09 (terça-feira): Largo da Baía
• 24/09 (quarta-feira): São Miguel
• 26/09 (sexta-feira): Nova Esperança
 
A raiva é uma doença grave, que pode levar à morte tanto de animais quanto de pessoas. Por isso, a vacinação é obrigatória e gratuita, sendo a forma mais eficaz de prevenção.
 
A orientação do setor de Zoonoses é que os tutores levem seus animais devidamente contidos, para garantir a segurança de todos durante o procedimento.
 
? Importância da vacinação
A campanha reforça o compromisso do município com a saúde pública e o bem-estar animal, já que a prevenção é o caminho mais seguro para manter a cidade livre da doença.
