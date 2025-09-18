Polícia Militar em Três Lagoas realiza o cumprimento de mandados de prisão

Três Lagoas – MS, no dia 17 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram o cumprimento de 2 mandados de prisão.

Nesta quarta-feira, por volta das 9h30, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM deslocou na rua Da Justiça, no Jardim Imperial, onde realizou o cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de um masculino de 30 anos, durante apoio a um oficial de justiça.

Às 11h, durante policiamento no bairro Jardim das Violetas, quando na rua Do Compositor, realizou a abordagem policial de um masculino de 36 anos, onde durante checagens localizaram em seu desfavor um mandado de prisão preventiva pro descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista na Lei “Maria da Penha”.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais: Youtube e Instagram

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738.

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!