Polícia Militar em Três Lagoas recupera bicicleta elétrica roubada

Três Lagoas – MS, no dia 17 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma bicicleta elétrica roubada e apreenderam um adolescente infrator por receptação.

Nesta quarta-feira, por volta das 20h, uma guarnição do GETAM do 2º BPM durante policiamento ostensivo no bairro Vila Piloto, quando na rua Vinte e Oito realizou a abordagem policial de um adolescente de 17 anos, que trafegava em uma bicicleta elétrica, de cor predominante vermelha, onde durante checagens nos sistemas policiais constataram que a bicicleta elétrica se encontrava em busca, por ter sido roubada no dia 29 de julho, no momento em que a vítima transitava na rua Aniceto Arão e foi abordada por 2 criminosos que se encontravam em outra bicicleta elétrica, onde após ameaçarem a vítima com uma arma de fogo roubaram a bicicleta.

Ante os fatos após ser dada voz de apreensão o adolescente infrator foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado juntamente com a bicicleta recuperada.

