Polícia Militar em Três Lagoas recupera veículo em busca

Três Lagoas – MS, no dia 16 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um veículo em busca.

Nesta terça-feira, por volta das 23h, uma guarnição de radiopatrulha do 2ºBPM durante patrulhamento ostensivo e preventivo, quando na avenida Filinto Muller realizou a abordagem policial de um veículo GM/Captiva, onde em checagens nos sistemas policiais constataram que o veículo se encontrava em busca, conforme registro de ocorrência realizado em Cassilândia/MS, informando que o veículo teria sido subtraído da vítima, mediante estelionato ocorrido no dia 13/09/25.

Ante os fatos o receptador e veículo foram encaminhados até a Delegacia de Polícia e apresentados à autoridade policial, para providências.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

