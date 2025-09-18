Polícia Militar em Três Lagoas recupera veículo em busca

(67) 99142-9066
Três Lagoas – MS, no dia 16 de setembro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram um veículo em busca.
Nesta terça-feira, por volta das 23h, uma guarnição de radiopatrulha do 2ºBPM durante patrulhamento ostensivo e preventivo, quando na avenida Filinto Muller realizou a abordagem policial de um veículo GM/Captiva, onde em checagens nos sistemas policiais constataram que o veículo se encontrava em busca, conforme registro de ocorrência realizado em Cassilândia/MS, informando que o veículo teria sido subtraído da vítima, mediante estelionato ocorrido no dia 13/09/25.
Ante os fatos o receptador e veículo foram encaminhados até a Delegacia de Polícia e apresentados à autoridade policial, para providências.
Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM
Acesse e curta nossas redes sociais: Youtube e Instagram
Sensação
Vento
Umidade