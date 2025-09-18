WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Projeto suspende contribuição adicional de empresas por ruído no trabalho

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

18/09/2025 10h31
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 106/25 suspende uma decisão da Receita Federal que permite a cobrança de contribuição previdenciária adicional das empresas que expõem trabalhadores a ruído, mesmo que equipamentos de proteção individual (EPIs) eficazes sejam utilizados.

O Ato Declaratório Interpretativo 2/19 permite que a Receita cobre contribuição adicional de 6%, 9% ou 12% sobre a remuneração do trabalhador sujeito a condição prejudicial à saúde. Os valores destinam-se ao custeio da aposentadoria especial.

A medida é garantida por uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, o deputado Tião Medeiros (PP-PR), autor do projeto, argumenta que essa decisão não pode ser vista como irreversível.

Evolução tecnológica
 “A evolução tecnológica e o investimento das empresas em equipamentos podem neutralizar ou atenuar o agente nocivo ruído aos limites de tolerância”, afirma o deputado. Além de pedir a suspensão do Ato Declaratório, Medeiros propõe que a Receita cancele todas as cobranças em andamento relacionadas a essa questão.

A Constituição concede ao Congresso Nacional a prerrogativa de suspender atos do Poder Executivo, como decretos e portarias, caso considere que esses atos excedem a competência regulamentar do governo.

Próximos passos
 Antes de ir ao Plenário, o projeto será analisado nas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Acervo Câmara dos Deputados Relator do projeto de anistia afirma que objetivo é pacificar o país a partir de um texto de consenso
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Projeto retira despesas temporárias com educação e saúde do limite de gasto previsto no arcabouço fiscal
Marina Ramos / Câmara dos Deputados Projeto cria programa para certificar obras resilientes a eventos climáticos extremos
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
38°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
36°

Sensação

2.63 km/h

Vento

16%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 32 minutos Renato Câmara pede reestruturação da agência do INSS em São Gabriel do Oeste
Há 32 minutos Coronel David propõe jornada especial de trabalho aos militares estaduais
Há 32 minutos Motta escolhe deputado Paulinho da Força relator do PL da anistia
Há 2 horas Relator do projeto de anistia afirma que objetivo é pacificar o país a partir de um texto de consenso
Há 2 horas Governo prorroga emergência ambiental até novembro em razão de risco extremo de incêndios em MS
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 6 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 5 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 5 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados