Polícia Civil participa de Feira de Profissões em escola de Aquidauana

Na tarde de terça-feira (16), policiais civis lotados na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana participaram da Feira de Profissões promovida pela Escola Estadual Professora Doris Mendes Trindade, em Aquidauana.
Durante o evento, os Policiais apresentaram aos estudantes aspectos da carreira policial, demonstrando as atribuições da Polícia Civil e o papel fundamental da instituição na segurança pública.
A iniciativa proporcionou aos jovens um contato direto com a realidade da profissão, estimulando o interesse pela área e fortalecendo os laços entre a Polícia Civil e a comunidade.
