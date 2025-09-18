WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil participa de Feira de Profissões em escola de Aquidauana

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na tarde de terça-feira (16), policiais civis lotados na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana participaram da...

18/09/2025 09h28
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na tarde de terça-feira (16), policiais civis lotados na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana participaram da Feira de Profissões promovida pela Escola Estadual Professora Doris Mendes Trindade, em Aquidauana.

Durante o evento, os Policiais apresentaram aos estudantes aspectos da carreira policial, demonstrando as atribuições da Polícia Civil e o papel fundamental da instituição na segurança pública.

A iniciativa proporcionou aos jovens um contato direto com a realidade da profissão, estimulando o interesse pela área e fortalecendo os laços entre a Polícia Civil e a comunidade.

