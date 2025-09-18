WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Em Dourados, Polícia Civil prende condenado a 21 anos por estupro de vulnerável em SP

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados e do Setor de Investigações Gerais (SIG), cumpriu nesta quarta-f...

18/09/2025 08h20
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Equipe da 1ª Delegacia de Polícia de Dourados e do Setor de Investigações Gerais (SIG), cumpriu nesta quarta-feira (17) um mandado de prisão definitiva contra C.P., de 62 anos, condenado a 21 anos de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado foi expedido pela Justiça da Comarca de Itaporanga, em São Paulo, onde ocorreu a condenação. A partir da ordem judicial, a Polícia Civil de Dourados desencadeou diligências investigativas que permitiram identificar o paradeiro do condenado, que se encontrava residindo na cidade.

Após a localização, os policiais efetuaram a prisão e conduziram o homem até a unidade policial, onde foram adotados os procedimentos de praxe. Em seguida, ele foi colocado à disposição da Justiça para início do cumprimento da pena.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Câmara tem se destacado pela apresentação de propostas voltadas à pessoa idosa, à saúde pública e ao fortalecimento de serviços essenciais Renato Câmara pede reestruturação da agência do INSS em São Gabriel do Oeste
deputado também solicitou a majoração no valor da hora extra devida aos policias civis Coronel David propõe jornada especial de trabalho aos militares estaduais
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Governo prorroga emergência ambiental até novembro em razão de risco extremo de incêndios em MS
Nioaque, MS
Atualizado às 14h05
38°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
36°

Sensação

2.63 km/h

Vento

16%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 31 minutos Renato Câmara pede reestruturação da agência do INSS em São Gabriel do Oeste
Há 31 minutos Coronel David propõe jornada especial de trabalho aos militares estaduais
Há 31 minutos Motta escolhe deputado Paulinho da Força relator do PL da anistia
Há 2 horas Relator do projeto de anistia afirma que objetivo é pacificar o país a partir de um texto de consenso
Há 2 horas Governo prorroga emergência ambiental até novembro em razão de risco extremo de incêndios em MS
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 6 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 6 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 5 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 5 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados