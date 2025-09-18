WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil conclui investigações e prende suspeito de dupla tentativa de homicídio qualificado em Três Lagoas

No final da tarde desta quarta-feira (17), investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas prenderam um jovem, de 19 anos de ida...

18/09/2025 08h20
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

No final da tarde desta quarta-feira (17), investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas prenderam um jovem, de 19 anos de idade, suspeito de tentar matar duas pessoas mediante estaqueamento.

O crime ocorreu no final do mês de julho, quando o suspeito, após tentar furtar a bicicleta do funcionário de uma serralheria e ser impedido por ele, evadiu-se prometendo retornar para matá-lo.

Minutos depois ele voltou ao local com uma faca nas mãos, e desferiu vários golpes atingindo o funcionário da oficina na região da cabeça, e em seguida, ainda tentou esfaquear o proprietário do local.

Após os fatos, as equipes da SIG e do NRI iniciaram as investigações, e conseguiram identificar o suspeito.

Na ocasião, a arma utilizada na prática do crime foi localizada pelos policiais, mas o homem já havia se evadido da cidade de Três Lagoas.

Diante do farto material probatório produzido pelos investigadores, o delegado de polícia responsável pela SIG representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito, e após manifestação favorável do Ministério Público, a ordem judicial foi expedida pela Vara do Juiz das Garantias, Tribunal do Júri e Execução Penal de Três Lagoas.

As diligências para sua localização continuaram até a tarde de hoje, quando ele foi localizado e preso por uma das equipes de investigação da SIG, no bairro Paranapungá.

Ele foi conduzido até a sede da SIG, onde confessou a prática dos crimes, alegando que agiu motivado por raiva em razão da discussão com o proprietário da bicicleta, e confirmou que a faca apreendida era, de fato, a por ele utilizada para as agressões contra as duas vítimas.

O suspeito poderá ser processado pela prática dos crimes de tentativa de furto e dupla tentativa de homicídio qualificado, pelo motivo fútil.

A SIG solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

