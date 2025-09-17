WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta quarta-feira (17) duas indicações ao Governo do Estado solicitando intervenções emergenciais em tr...

17/09/2025 21h32
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira apresentou nesta quarta-feira (17) duas indicações ao Governo do Estado solicitando intervenções emergenciais em trechos da rodovia MS-270, considerada estratégica para o desenvolvimento econômico da região sul de Mato Grosso do Sul.

A MS-270 conecta importantes polos agrícolas como Dourados, Ponta Porã e Amambai, sendo essencial para o transporte de grãos, calcário e insumos agrícolas. Além disso, funciona como elo entre outras rodovias estaduais, formando um corredor logístico que impulsiona o escoamento da produção e a integração regional.

Na primeira indicação, o parlamentar solicita obras de patrolamento no trecho entre Ponta Porã e o entroncamento com a BR-060, que dá acesso aos municípios de Bela Vista e Jardim. Segundo Zé Teixeira, o trecho encontra-se em más condições de trafegabilidade, afetando diretamente o deslocamento de moradores, o transporte escolar e a segurança dos motoristas. “A realização do patrolamento é medida urgente para garantir melhores condições de tráfego e assegurar o desenvolvimento econômico da região”, destaca o deputado.

Já na segunda indicação, Zé Teixeira pede a realização de uma operação tapa-buracos entre o trevo do Copo Sujo e a Cabeceira do Apa, também no município de Ponta Porã. O trecho apresenta deterioração da pavimentação, com buracos e desgaste na camada asfáltica, o que tem comprometido a segurança dos usuários da via.

“A MS-270 é um eixo vital para o transporte de produtos agrícolas e a circulação de pessoas entre diversas cidades. A intervenção imediata é necessária para evitar maiores custos econômicos e garantir o bem-estar da população”, reforça.

As solicitações foram encaminhadas ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e pretendem garantir ações paliativas enquanto não é possível a abertura de processo licitatório para a pavimentação definitiva dos trechos.

Foto: Comunicação do Governo de MS
 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Proposta de autoria do deputado Paulo Duarte foi aprovada pelos parlamentares na sessão desta quarta-feira Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
O deputado Pedro Kemp chamou a proposta de PEC da Bandidagem e Gleice Jane compartilhou da indignação Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar e Polícia Civil atuam em conjunto e prendem suspeito de homicídio em Corumbá
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
26°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 22°
26°

Sensação

1.45 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 56 minutos Relator defende aprovação de novo texto para PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 56 minutos Debate sobre terras raras aponta necessidade de investimentos
Há 56 minutos Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Há 2 horas Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270
Há 2 horas Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 5 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 5 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 4 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados