PM - MS

Polícia Militar e Polícia Civil atuam em conjunto e prendem suspeito de homicídio em Corumbá

Na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 9h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190 sobre o possível paradeiro do autor envolvido em...

17/09/2025 20h27
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 9h, a Polícia Militar recebeu uma denúncia via 190 sobre o possível paradeiro do autor envolvido em um homicídio ocorrido no dia 11 de agosto de 2025, em Corumbá.

Na data do crime (11 de agosto), a guarnição da PM foi acionada após populares encontrarem o corpo de uma mulher em uma área de matagal na Rua Ceará, entre o Anel Viário e a Rua Sete de Setembro. A vítima apresentava diversas lesões na cabeça e no pescoço, aparentemente causadas por objeto perfurocortante, além de sinais de agressão física. A Polícia Militar realizou o isolamento da área até a chegada do SAMU, que constatou o óbito, e da Polícia Civil, que conduziu os trabalhos periciais.

Com base na denúncia recebida nesta quarta-feira, as equipes da Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar e do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil iniciaram uma operação conjunta. Durante as buscas, o suspeito foi localizado na região e preso.

O autor foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerá à disposição da Justiça e serão adotados os procedimentos legais cabíveis.

A ação demonstra a eficiência e a integração entre a Polícia Militar e a Polícia Civil no combate à criminalidade, reforçando o compromisso com a segurança da população. A colaboração entre as forças de segurança foi essencial para dar uma resposta rápida à sociedade e garantir que o caso tivesse um desfecho positivo.

A Polícia Militar destaca a importância das denúncias anônimas realizadas pela população por meio do 190, ferramenta fundamental para localizar suspeitos, prevenir crimes e fortalecer o trabalho policial em Corumbá.

