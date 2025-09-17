Mara Caseiro clama por políticas públicas contra abusos sexuais de crianças em MS

A dor e a indignação diante de crimes contra crianças tomaram conta da sessão plenária desta quarta-feira (17), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Da tribuna, a deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Casa, relatou um caso recente em Campo Grande: um homem de 60 anos, acusado de abusar sexualmente de crianças, teve a casa incendiada por moradores revoltados da Comunidade do Poconé, região da Vila Nasser. O suspeito conseguiu fugir antes da chegada da polícia.

“Já fui criança, sou mãe, avó de três netos. Casos assim doem no fundo da nossa alma. Fico estarrecida e muito preocupada”, afirmou Mara. A parlamentar ressaltou ainda que a esposa do acusado teria consentido com os abusos.

Números alarmantes

Mara Caseiro apresentou dados preocupantes: em 2025, oito em cada dez vítimas de estupro em Mato Grosso do Sul são crianças ou adolescentes. Dos 1.273 casos registrados no Estado, 539 envolveram crianças de até 11 anos e 488 adolescentes entre 12 e 17 anos.

A maioria dos crimes ocorreu dentro das residências (64,5%). Somente em Campo Grande, no primeiro semestre deste ano, foram contabilizados 1.279 crimes de estupro, sendo 431 contra crianças.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Gleice Jane reforçou que a violência sexual

infantil tem sido naturalizada em muitos lares

Rede de proteção fragilizada

A deputada defendeu o fortalecimento dos conselhos tutelares como ferramenta essencial no enfrentamento a esse tipo de crime. “Não podemos criminalizar os conselhos, mas precisamos aparelhá-los, dar estrutura, condições de trabalho, psicólogos, assistentes sociais e formação contínua aos conselheiros. Só assim poderão agir de forma efetiva quando forem acionados”, ressaltou.

Além disso, ela defendeu campanhas nas escolas para orientar crianças sobre como identificar situações de abuso e estimular a denúncia. “Há necessidade de políticas transversais para combater esse mal que tem destruído o sossego e muitas vezes a vida de crianças e adolescentes”, alertou.

Debate ampliado

A deputada Gleice Jane (PT) reforçou que a violência sexual tem sido naturalizada em muitos lares e defendeu o papel da educação no combate ao crime. “As crianças precisam entender o que é assédio e violência. Precisamos capacitar os professores e dar segurança para que abordem esse tema em sala de aula”, afirmou.

O deputado Caravina (PSDB) também destacou a tramitação de um projeto de sua autoria que obriga a exibição de mensagens de prevenção ao abuso infantil antes das sessões de cinema em Mato Grosso do Sul. “O cinema é um espaço plural e pode se tornar um importante canal de conscientização e incentivo à denúncia”, justificou.