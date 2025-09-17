Policiais Militares do 6º BPM são Homenageados por Destaque na Segurança Pública em Ladário

LADÁRIO, MS — Em uma sessão ordinária realizada no dia 16 de setembro de 2025, a Câmara Municipal de Ladário prestou uma homenagem especial a policiais militares que atuam ou já atuaram no município, reconhecendo o trabalho prestado à população na proteção da ordem pública e na promoção da paz social. Na ocasião, foi aprovada uma Moção de Congratulação a militares que se destacaram em diferentes áreas da Polícia Militar, como Rádio Patrulha, PROERD, PROMUSE e o Projeto Karatê Comunitário.

Entre os agraciados estão os integrantes da Rádio Patrulha, que, nos anos de 2024 e 2025, tiveram papel fundamental no enfrentamento à criminalidade. Com patrulhamento ostensivo em áreas estratégicas, atendimento emergencial via 190, abordagens a pessoas e veículos sob fundada suspeita, policiamento em escolas e estabelecimentos comerciais, além de ações comunitárias, essas equipes lidaram com ocorrências frequentes de violência doméstica, perturbação do sossego, furtos, ameaças em via pública, muitas vezes envolvendo armas brancas, além de acidentes de trânsito e casos de direção sob efeito de álcool.

Os policiais homenageados da Rádio Patrulha foram: 1º SGT Neto, 1º SGT Chaves, 2º SGT Barbosa, 3º SGT Mendes, 3º SGT Sidney Junior, 3º SGT Cardoso, CB Edivande, CB Avellar, CB Pavao, CB Willian e SD Neves.

O PROMUSE também foi lembrado pelo trabalho dos 3º SGT Gerson e 3º SGT Cesar, que realizam fiscalizações de medidas protetivas e palestras educativas em escolas, reforçando a importância do respeito e da proteção às vítimas de violência doméstica.

O PROERD, representado pelo CB Ferreira e SD Pappette, recebeu destaque pelo trabalho de prevenção realizado nas escolas municipais, onde são transmitidos valores de cidadania, disciplina e resistência ao uso de drogas e à violência, fortalecendo os laços entre a PM, estudantes e famílias.

Outro ponto alto da sessão foi o reconhecimento do Projeto Karatê Comunitário, coordenado pelo CB Andre, que atende cerca de 20 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. As aulas são oferecidas gratuitamente às terças e quintas-feiras, na Associação Recreativa dos Militares da Reserva da Marinha (AMRM), no bairro Alta Floresta. O projeto vai além do treinamento físico, promovendo disciplina, ética, autoestima e inclusão social, sendo um importante instrumento de prevenção à criminalidade juvenil.

Durante a sessão, o comandante do pelotão de Ladário, 1º Tenente Perseu, agradeceu a homenagem, ressaltando que o reconhecimento fortalece o compromisso da corporação em continuar atuando com dedicação e proximidade da comunidade.

Diversas ocorrências de destaque marcaram a atuação da Polícia Militar em Ladário ao longo de 2025, evidenciando o empenho da corporação em proteger a comunidade e combater a criminalidade.

Logo no início do ano, em fevereiro, durante a Operação Carnaval Seguro, a Polícia Militar reforçou o policiamento nos principais pontos da cidade. Ao todo, 17 pessoas foram conduzidas para triagem por envolvimento em tumultos durante as festividades. A principal ação desse período foi a captura de um foragido de alta periculosidade, com mandado de prisão expedido em São Paulo e ligação com facção criminosa, o que representou um grande avanço para a segurança local.

Em março, a Operação Themis teve destaque no combate à violência doméstica. Durante a ação, um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva, evidenciando a eficácia do PROMUSE. Ainda em março, a resposta rápida da PM resultou na prisão de um autor de tentativa de homicídio, que esfaqueou a vítima durante uma discussão e tentou se esconder na residência de familiares.

O mês de abril foi marcado por avanços sociais, com a cerimônia de graduação de faixas do Projeto Karatê Comunitário, reforçando a importância do esporte na prevenção à criminalidade e no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

O mês de junho trouxe operações de grande relevância, como o reforço do policiamento no tradicional Banho de São João, que garantiu a segurança de milhares de pessoas durante os festejos populares. No dia 7, uma ação rápida frustrou um roubo em pizzaria, em que um criminoso armado com faca ameaçou clientes, inclusive uma criança de colo. O autor foi preso em flagrante e o celular roubado foi recuperado. No dia 22, durante a Operação Corpus Christi, policiais frustraram a tentativa de furto de uma motocicleta, prendendo o suspeito e devolvendo o veículo ao proprietário. Ainda em junho, a PM conteve um homem embriagado que ameaçava moradores com um facão durante ocorrência de perturbação do sossego, garantindo a segurança da comunidade.

Em julho, houve recuperação de veículos furtados, com destaque para três ocorrências:

• 1º/07: um carro Volkswagen foi localizado em área de mata no bairro Potiguá após denúncia via 190.

• 14/07: uma motocicleta Honda foi encontrada por populares em um terreno baldio, no mesmo dia em que havia sido furtada.

• 16/07: uma motocicleta utilizada em tentativa de roubo foi encontrada e apreendida, constatando-se que se tratava de produto de furto.

Em agosto, a Polícia Militar reforçou ações preventivas e repressivas. No dia 16, cerca de 100 adolescentes participaram de palestra educativa sobre segurança pública e riscos da internet, abordando temas como golpes virtuais, bullying e prevenção ao uso de drogas. No dia 24, um homem com mandado de prisão por roubo e furto foi capturado após resistir à abordagem no bairro Alta Floresta II. Já no dia 29, a PM conteve um homem que havia arrombado a residência da própria irmã e a ameaçado com faca, além de flagrar um ato de pichação em uma praça esportiva e conduzir o responsável pela infração.

No dia 6 de setembro, um acidente de trânsito com lesão grave mobilizou equipes da Polícia Militar no bairro Boa Esperança. Após colidir com uma motocicleta estacionada, o condutor tentou fugir, mas foi capturado pela PM

No dia 12/09, a polícia militar, durante a Operação Acero II, realizou uma apreensão de: 14,5 kg de maconha tipo skunk foram encontrados escondidos em malas no bagageiro de um ônibus, resultando na prisão de dois passageiros em flagrante.

Ainda em setembro, durante patrulhamento no bairro Alta Floresta, a PM flagrou uma ocorrência que envolvia crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo. Em abordagem a um veículo suspeito, foram encontrados 236 tocos de madeira da espécie angico sem documentação legal, além de um revólver calibre .38 carregado com cinco munições. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.

No dia 16/09, uma mulher foi presa por furto de bicicleta no bairro Cristo Redentor. Ela confessou o crime e informou que havia repassado o objeto a um indivíduo de nacionalidade boliviana. Durante a busca pessoal, foram apreendidos R$ 134,00 em espécie, valor proveniente do furto.

Esses casos são apenas alguns exemplos de destaques entre os diversos registros realizados ao longo do ano. Durante esse período, a Polícia Militar também promoveu palestras educativas, ações comunitárias, capturas de foragidos da justiça e policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, reforçando sua presença ativa e estratégica em Ladário. Com esse trabalho, a corporação busca reprimir crimes, prevenir conflitos e promover a paz social, garantindo mais segurança à população.

Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS Foto: Divulgação/PM - MS

Nenhum comentário 500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.

Mostrar mais comentários