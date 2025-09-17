Polícia Civil recupera bicicleta furtada e apreende adolescente suspeito em Bataguassu

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu recuperou, nesta quarta-feira (17), uma bicicleta que havia sido furtada no dia anterior em frente ao ginásio de esportes da cidade.

Após tomar conhecimento do crime e das características do autor e do objeto subtraído, um investigador do SIG se deparou com o suspeito circulando próximo à Delegacia em posse da bicicleta. O jovem foi abordado e identificado como um adolescente de 14 anos, já conhecido no meio policial pela prática de furtos de bicicletas e motocicletas no município.

A bicicleta foi confirmada como sendo a mesma furtada e, em seguida, será devolvida ao proprietário. O adolescente foi conduzido até a unidade policial, e o Conselho Tutelar foi acionado, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).