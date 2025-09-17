Polícia Militar atende ocorrência de invasão de propriedade e ameaça em Corumbá e reforça importância da prevenção à violência doméstica

Na noite de terça-feira (16), por volta das 22h55, a Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de invasão de propriedade e ameaça na Rua Minas Gerais, Bairro Previsul, em Corumbá.

No local, a equipe foi recebida pela solicitante, que relatou que, no dia anterior, seu filho teria invadido a residência de uma vizinha. Na data do fato, ao chamar a atenção dele, o autor se irritou, proferiu ameaças e tentou agredi-la com um tapa no rosto. Diante da situação, a guarnição interveio prontamente, conduzindo ambos os envolvidos à 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar ressalta sua constante atuação no combate à violência doméstica, reforçando que a população deve acionar o 190 sempre que presenciar ou for vítima de qualquer tipo de agressão ou ameaça.

Dicas de segurança e prevenção:

Em situações de violência doméstica, procure manter a calma e se afastar do agressor, buscando um local seguro.

Caso exista medida protetiva em vigor, informe imediatamente à polícia qualquer descumprimento.

Vizinhos e familiares também têm papel fundamental: não se cale diante de situações de agressão ou ameaça, denuncie.

Com essas ações, a Polícia Militar e a comunidade podem trabalhar juntas para garantir mais segurança e proteção, fortalecendo a prevenção e o enfrentamento à violência doméstica em Corumbá.