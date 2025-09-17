Polícia Militar atende ocorrência de ameaça e porte ilegal de arma de fogo em Corumbá

Na noite de terça-feira (16), por volta das 21h30, a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de indivíduo em atitude suspeita na Rua Alameda Antônio Leite de Barros, região do Bairro Aeroporto, em Corumbá. A informação repassada via COPOM indicava que no local estaria ocorrendo um desentendimento familiar, envolvendo ameaças com o uso de arma de fogo.

Ao chegar ao endereço informado, a guarnição visualizou alguns indivíduos sentados em frente à residência. Durante a aproximação, um dos presentes, ao perceber a iminente abordagem policial, levantou-se rapidamente, correu para dentro da casa e, em seguida, pulou o muro, desobedecendo à ordem legal de parada e tomando rumo ignorado.

No local, o solicitante, pai do adolescente envolvido na situação e ex-companheiro da autora, relatou que havia acionado a Polícia Militar após uma discussão entre o menor e sua mãe. Segundo ele, a mulher teria agredido fisicamente o filho e, momentos depois, se deslocado até a residência dele a bordo de um veículo Prisma branco, ameaçando-o com uma arma de fogo.

Durante a abordagem, a suspeita confirmou que houve uma discussão com o filho, porém demonstrou nervosismo quando questionada sobre a arma. Ao vistoriarem o veículo que estava estacionado em frente à residência, os policiais localizaram, à vista pelo vidro da janela, um revólver calibre .38 no interior do carro, além de dois aparelhos celulares sobre o banco do passageiro.

Diante da materialidade constatada, a mulher recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça. Todas as partes envolvidas foram conduzidas à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para as providências legais cabíveis.

A ação contou com o registro e apreensão da arma de fogo, garantindo que o caso seguisse para investigação, visando a responsabilização dos envolvidos e a preservação da segurança da comunidade.