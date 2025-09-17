Polícia Militar atende ocorrência envolvendo ataque de cão da raça pitbull em Corumbá

Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo ataque de animal no bairro Aeroporto, em Corumbá. Segundo o solicitante, dois cães da raça pitbull pertencentes a um vizinho estavam colocando em risco a segurança dele e de seus familiares. O morador relatou que esta não foi a primeira vez que a situação ocorreu e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o responsável.

No local, o solicitante informou que um dos cães teria escapado da residência vizinha, invadido seu quintal e atacado seu animal doméstico. A equipe policial se deslocou até a casa do proprietário do cão, mas ele não estava presente. A mãe do responsável atendeu os militares e informou que o filho se encontrava ausente devido ao trabalho. Diante do histórico e da gravidade da situação, as partes envolvidas foram encaminhadas à 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça que, conforme determina a Lei Estadual nº 3.489/2008, cães das raças pitbull, rottweiler, doberman, fila brasileiro, entre outros, devem circular em vias públicas apenas sob a condução de pessoas maiores de 18 anos, utilizando guia curta, enforcador de aço e focinheira, sendo proibida a permanência desses animais em praças, parques e nas proximidades de escolas.

O cumprimento dessas normas é fundamental para garantir a segurança coletiva e prevenir novos episódios de risco à população.