WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Polícia Militar atende ocorrência envolvendo ataque de cão da raça pitbull em Corumbá

Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo ataque de animal no bairro Aeroporto, em Cor...

17/09/2025 11h43
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo ataque de animal no bairro Aeroporto, em Corumbá. Segundo o solicitante, dois cães da raça pitbull pertencentes a um vizinho estavam colocando em risco a segurança dele e de seus familiares. O morador relatou que esta não foi a primeira vez que a situação ocorreu e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o responsável.

No local, o solicitante informou que um dos cães teria escapado da residência vizinha, invadido seu quintal e atacado seu animal doméstico. A equipe policial se deslocou até a casa do proprietário do cão, mas ele não estava presente. A mãe do responsável atendeu os militares e informou que o filho se encontrava ausente devido ao trabalho. Diante do histórico e da gravidade da situação, as partes envolvidas foram encaminhadas à 1ª Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça que, conforme determina a Lei Estadual nº 3.489/2008, cães das raças pitbull, rottweiler, doberman, fila brasileiro, entre outros, devem circular em vias públicas apenas sob a condução de pessoas maiores de 18 anos, utilizando guia curta, enforcador de aço e focinheira, sendo proibida a permanência desses animais em praças, parques e nas proximidades de escolas.

O cumprimento dessas normas é fundamental para garantir a segurança coletiva e prevenir novos episódios de risco à população.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Proposta de autoria do deputado Paulo Duarte foi aprovada pelos parlamentares na sessão desta quarta-feira Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270
O deputado Pedro Kemp chamou a proposta de PEC da Bandidagem e Gleice Jane compartilhou da indignação Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
26°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 22°
26°

Sensação

1.45 km/h

Vento

39%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 54 minutos Relator defende aprovação de novo texto para PEC das Prerrogativas; acompanhe
Há 54 minutos Debate sobre terras raras aponta necessidade de investimentos
Há 54 minutos Ordem do Dia: Projeto sobre data e turno para entrega de produtos vai à sanção
Há 2 horas Deputado Zé Teixeira solicita melhorias urgentes na rodovia MS-270
Há 2 horas Deputados do PT criticam aprovação de PEC da Blindagem na Câmara Federal
Anúncio
Mais lidas
1
Há 5 dias Rafael Domingos leva experiência em mobilização eleitoral ao COMPOL 2025 em Campo Grande Com mais de 20 anos de experiência em campanhas eleitorais, articulador político vai destacar a importância da mobilização de cabos eleitorais no evento que reúne grandes nomes da comunicação pública.
2
Há 5 dias Polícia Militar divulga balanço da Operação Shamar em Corumbá e Ladário
3
Há 5 dias CE conclui na terça-feira votação de incentivo à contratação de pesquisadores
4
Há 4 dias Polícia Civil de MS realiza concurso com 400 vagas neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil prende autor de roubo em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados