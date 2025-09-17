Polícia Militar prende casal por furto em supermercado de Corumbá

Na noite desta terça-feira (16), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de furto em um supermercado localizado na Rua Ciríaco de Toledo, no bairro Popular Velha, em Corumbá. A ação foi registrada por volta das 20h e resultou na detenção de duas pessoas.

De acordo com informações repassadas à equipe policial, funcionários do estabelecimento haviam detido um casal suspeito de subtrair diversos produtos. Entre os itens recuperados estavam um pote de creme de avelã, doces, creme dental, escovas de dente e bebida láctea, todos já separados para serem entregues à autoridade policial.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que os suspeitos estavam na sala da gerência do supermercado. Durante revista pessoal, foi encontrado mais um produto de origem furtiva em posse do homem, confirmando a prática do crime.

Diante da situação, ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com uma representante do estabelecimento comercial, para a lavratura do flagrante e demais providências legais.

A Polícia Militar reforça a importância das denúncias e da colaboração da comunidade para coibir crimes patrimoniais e garantir a segurança da população.