Polícia Militar identifica e prende suspeita de furto de bicicleta em Ladário

Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Militar de Ladário foi acionada para atender a uma ocorrência de furto no bairro Boa Esperança. A vítima relatou que sua bicicleta, marca Pole e de cor branca, havia desaparecido.

Com apoio de populares, os policiais iniciaram diligências e identificaram uma mulher como principal suspeita do crime. Durante a tarde, a equipe recebeu nova denúncia informando que a suspeita estava circulando pelo bairro Cristo Redentor. No local, ela foi localizada e reconhecida pela vítima como sendo a autora do furto.

Durante a abordagem, a mulher confessou que já havia repassado a bicicleta a um homem de nacionalidade boliviana, cuja identidade não foi confirmada, no bairro Aeroporto. A bicicleta não foi localizada.

A suspeita foi conduzida à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para os procedimentos legais. Na delegacia, durante busca pessoal realizada por policiais femininas, foram encontrados R$ 134,00 em espécie, que também foi apresentado à autoridade policial.

A Polícia Militar segue atuando no combate a crimes patrimoniais, buscando identificar e prender envolvidos em furtos e roubos, reforçando a segurança da população de Ladário.