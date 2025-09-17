WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem por descumprimento de medida protetiva de urgência em Rio Verde

No final da tarde de ontem (16), a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso prendeu W.T.O.M., de 21 anos, em razão de mandado de pris...

17/09/2025 10h35
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

No final da tarde de ontem (16), a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde de Mato Grosso prendeu W.T.O.M., de 21 anos, em razão de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única de Rio Verde de Mato Grosso.

Conforme registro de ocorrência, o autor estava proibido de se aproximar de sua ex-namorada, em razão de medida protetiva de urgência. No entanto, mesmo após as restrições impostas, o indivíduo descumpriu a ordem judicial em diversas oportunidades, incluindo no dia 6 de agosto de 2025, quando passou de motocicleta em frente à residência de uma amiga da vítima e proferiu xingamentos contra ela.

Diante da reiteração das condutas, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva. Após o deferimento do pedido pelo Poder Judiciário, a equipe de investigação cumpriu a ordem de prisão, conduzindo o autor à unidade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.

