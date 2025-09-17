WhatsApp

JSL forma primeira turma da Escola de Motoristas no MS

A primeira edição contou com 654 horas de capacitação, ministradas pelo SEST SENAT, incluindo aulas práticas e teóricas com foco em segurança no trabalho

17/09/2025 09h35
Por: Gabriela Rufino
Divulgação
Divulgação

A JSL, empresa com o maior portfólio de serviços logísticos do país, realiza nesta quarta-feira (17) a formatura da primeira turma da Escola de Motoristas, programa criado para enfrentar a escassez de novos profissionais carreteiros no Brasil. A iniciativa-piloto foi desenvolvida no Mato Grosso do Sul e capacitou 17 alunos — entre homens e mulheres — que agora estão prontos para ingressar no mercado de trabalho como motoristas profissionais.

De acordo com dados do Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS), o país perdeu 1,1 milhão de caminhoneiros na última década. O número de profissionais caiu de 5,5 milhões em 2014 para 4,4 milhões em 2024, uma redução de 20%. Para ajudar a reverter esse cenário, a JSL pretende formar até quatro turmas por ano em diferentes regiões, totalizando 60 vagas até o final de 2025.

A primeira edição contou com 654 horas de capacitação, ministradas pelo SEST SENAT, incluindo aulas práticas e teóricas com foco em segurança no trabalho, legislação de trânsito, comportamento profissional e gestão de transporte.

“A formação de novos motoristas é estratégica não apenas para a JSL, mas para todo o setor logístico e para a economia do país. A escassez de profissionais é um desafio global, e queremos contribuir com soluções estruturantes, oferecendo qualificação de qualidade e a oportunidade de carreira a pessoas que desejam ingressar nessa profissão tão essencial”, afirma Mauro Cardoso, diretor de Gente e Cultura da JSL.

A segunda edição da Escola de Motoristas já está confirmada e também acontecerá no Mato Grosso do Sul. Ao todo, serão oferecidas 20 vagas, sendo 10 destinadas a condutores que já possuem CNH categoria E, mas ainda não têm experiência como motoristas carreteiros, e outras 10 voltadas para profissionais em processo de troca de categoria (de C ou D para E). As inscrições para esta turma já foram encerradas.

Sobre a JSL
A JSL (JSLG3) é a maior empresa de serviços logísticos do Brasil. Fazem parte da JSL as empresas Fadel, TPC, Transmoreno, Rodomeu, Marvel, IC Transportes, FSJ Logística e TruckPad, somando mais de 26 mil ativos, 84 centros de distribuição e 1,7 milhão de metros quadrados dedicados à armazenagem. Com mais de 35 mil colaboradores, a JSL está presente em todos os estados brasileiros e mais seis países, operando em 20 setores da economia, nos quais participa de diferentes etapas da cadeia produtiva dos seus clientes com inteligência em logística, eficiência e produtividade no uso dos ativos com qualidade e absoluto compromisso com a segurança.

